Kokoškov blizu združitve moči z Dončićem v Dallasu

"Klub je prejel prošnjo Dallas Mavericks, da bi radi videli Kokoškova na mestu pomočnika trenerja. Naš klub je na željo trenerja sprejel njegovo prošnjo za odhod," so zapisali pri Fenerbahčeju.

Kokoškov je sicer vrsto let deloval v ameriški košarki in ligi NBA. Kot pomočnik trenerja je bil dejaven pri Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Utah Jazz in Sacramento Kings. Dobil je tudi priložnost kot glavni trener Phoenixa, a ga je franšiza odstavila po neuspešni sezoni 2018/19.

V sezoni 2020/21 je vodil evroligaša Fenerbahče, pred tem pa je bil leta 2017 na klopi slovenske reprezentance, s katero se je podpisal pod naslov evropskih prvakov. V zadnjih letih je bil selektor Srbije, pred prihodom na slovensko klop 16. januarja 2016 pa je slabih osem let vodil tudi gruzijsko izbrano vrsto.