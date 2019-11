Kokoškov bo prevzel srbsko reprezentanco

Tudi predsednik zveze Predrag Danilović je v izjavi za portal MaxBetsport dejal, da bo Srbija novega selektorja dobila do konca naslednjega tedna. O optimizmu v pogovorih med zvezo inIgorjem Kokoškovim so poročale tudiVečernje novosti. Kokoškov bi v primeru, da sede na srbsko klop, reprezentanco najprej vodil v kvalifikacijah za olimpijske igre 2020 v Tokiu, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kokoškov je na reprezentančni ravni vodil Slovenijo in Gruzijo. V ligi NBA je leta 2004 postal prvi neameriški pomočnik trenerja, ko je dobil delo v Detroitu. V lanski sezoni je vodil ekipo Phoenixa, pri katerem je bil prav tako prvi neameriški glavni trener.