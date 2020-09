Kokoškov: Če bi Phoenix izbral Dončića, jaz zdaj ne bi sedel tukaj

Kokoškov in Dončić med obračunom Mavericksov in Sunsov v Dallasu aprila 2019.

V pogovoru za turški športni magazin Socratesje Igor Kokoškov priznal, da bi lahko z Luko Dončićem v ekipi lažje "preživel" svojo prvo sezono kot glavni trener v ekipi lige NBA. Ta se je končala precej klavrno za njegove Phoenix Sunse, ki so redni del tekmovanja sklenili z vsega 19 zmagami na dnu zahodne konference. Dallas Mavericksi so bili sicer le mesto višje od Sonc, a ni bilo dvoma, da so v novincu Dončiću dobili izjemnega posameznika, kar je Ljubljančan dokazal že v naslednji sezoni, ko je Mavse pomagal popeljati do prvega kroga končnice. Dončić je postal novinec leta, v svoji drugi sezoni pa je nastopil tudi na osrednjem dogodku tekme zvezd All-Star.

Phoenix, ki je na naboru leta 2018 izbiral kot prvi, se je odločil za visokega bahamskega košarkarja DeAndreja Aytona, medtem ko so Sacramento Kingsi izbrali Američana Marvina Bagleyja III. Kaj bi se zgodilo, če bi se ekipa srbskega trenerja iz Arizone takrat odločila drugače?

'Ni je sile, ki bi mu lahko preprečila osvojitev prstana'

"Danes se gledamo iz oči v oči v Atašehirju (predmestje Istanbula, op. a.). Z vami danes tukaj ne bi sedel,"je dejal Kokoškov. "(Dončić, op. a.) je uspešen košarkar. Opazen je zastrašujoč voljni moment razvoja. Lani je bil med najbolj talentiranimi igralci na svetu, danes pa je med redkimi izbranci, ko gre za najboljše košarkarje na svetu. Ne smemo pozabiti, da ima vsega 21 let, in da bo igral še 17 ali 18 let, glede na to, da se kariere profesionalnih športnikov daljšajo," je nadaljeval Kokoškov, ki je po koncu sodelovanja s Phoenixom kot pomočnik glavnega trenerja pomagal tudi pri Kingsih, nato pa se vrnil v domovino in kot selektor prevzel vodenje srbske izbrane vrste.

Kokoškov je prepričan, da je pred Dončićem svetla prihodnost, in da "ni sile", ki bi mu lahko preprečila osvojitev šampionskega prstana. Seveda v primeru, da bo 21-letni zvezdnik ostal zdrav ...

"Prepričan sem, da če bo ostal zdrav, ni nobenih možnosti, da ne bi osvojil prstana. Ni je sile, ki bi to lahko preprečila. Vedeli smo, da bo med najboljšimi, a kdo je pričakoval, da bo tako hitro dosegel takšno raven? Mislim, da nihče. Vsak, ki pravi, da je to pričakoval, pa laže,"je še povedal Kokoškov, s slovensko reprezentanco in takrat šele 18-letnim Dončićem evropski košarkarski prvak leta 2017 v Carigradu, ki bo zdaj med vodenjem Fenerbahčeja (spet) postal njegov drugi dom.