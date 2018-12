Kokoškov in Ayton čakata na Dončića: Dallas tudi z Nowitzkim?

Nekdanji selektor slovenske izbrane vrste Igor Kokoškovje ravno z zmago nad Dallas Mavericksi začel svojo trenersko epizodo na klopi Phoenix Sunsov. Srbski strokovnjak je kot prvi v Evropi rojeni trener dobil priložnost pri kateri od ekip v ligi NBA, po dolgoletnem službovanju v strokovnem štabu Sonc pa so Kokoškovu ponudili priložnost, a mu zaenkrat ne gre vse po načrtih. Phoenix bo Dallas in Luka Dončića v četrtek zvečer pričakal s kar desetimi zaporednimi porazi in z daleč najslabšim izkupičkom v ligi.

Dončića poleg prijetnega srečanja s Kokoškovim že drugi večer zapored čaka odmeven obračun z vrstnikom z letošnjega nabora. 19-letnega Ljubljančana so dolgo časa povezovali tudi z arizonskim klubom, ki je na naboru izbiral prvi, a se kasneje odločil za DeAndreja Aytona. Dončić je v sredo zvečer zasenčil Traeja Youngav vrstah Atlanta Hawksov, zdaj pa se bo lahko Aytonu in Soncem maščeval za precej boleč poraz na prvi tekmi sezone (100:121).

Najverjetneje bo 'debitiral' Nowitzki

Že zdaj je jasno, da bo Phoenix oslabljen zaradi poškodbe velikega talenta Devina Bookerja. A vsa pozornost bo očitno namenjena povratku legendarnega Dirka Nowitzkega, ki naj bi za Mavse odigral prvo tekmo v sezoni, ki je zanj in za celotno ligo rekordna 21. v nizu v vrstah enega moštva. Pri Dallasu je načet tudi Dennis Smith mlajši, ki si je po zabijanju v zaključku tekme s Portland Trail Blazersi poškodoval zapestje, vprašljiva sta tudi Wesley Matthews in J. J. Barea, zato so spet možne zanimive rotacije trenerja Ricka Carlisla na branilskih položajih.

Phoenix je na prvi medsebojni tekmi sezone prepričljivo dobil dvoboj pod obročema, zato bo moral v boju z Aytonom in druščino DeAndreju Jordanu ter Dončiću na pomoč priskočiti še kdo od soigralcev. Sonca so se izkazala z naravnost izvrstnim metom z razdalje (56 %), dobra novica za Dallas pa je, da je podobno "vroč" izza črte zadnje čase tudi Harrison Barnes.

Kokoškov izpostavil Dončićevo inteligenco

"Vesel sem za Luka," je ameriškim medijem pred oktobrsko prvo tekmo povedal Kokoškov. "Precej dobro sva se imela skupaj, ko gre za Luko, je zelo čustveno, ker se vrnejo izjemni spomini. Nikoli nisem dvomil, da je igralec za ligo NBA, nikoli nisem dvomil, da bo imel dostojno kariero. Želim mu le vse najboljše," je bil čustven srbski strokovnjak.

"Njegova velikost in sposobnost podaj ... Mislim, da je najtežji del pri učenju igre košarke podajanje. Ne tehnika podajanja, temveč ustvarjanje igre (playmaking, op. a.). Za to, da si dober podajalec in dober organizator igre, je potrebno razumevanje igre in branje situacije na igrišču. To je košarkarski IQ. Zelo, zelo pameten igralec je, ker lahko dobro bere situacijo, je nesebičen in izboljšuje ostale ljudi. V teh letih je njegova igra že zrela," je še povedal debitant na Phoenixovi klopi.

