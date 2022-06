Kokoškov iz Dallasa v Brooklyn?

Luka Dončić in Igor Kokoškov

V Srbiji rojeni košarkarski strokovnjak Igor Kokoškov je večino svoje poklicne trenerske kariere preživel v ZDA, kjer je bil v severnoameriški ligi NBA glavni trener Phoenix Suns, vlogo pomožnega trenerja pa je poleg zadnje sezone pri Dallasu, ki se je uvrstil v finale zahodne konference in nato klonil proti Golden Statu, opravljal še pri ekipah Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz in Sacramento Kings.

Na klubski sceni je bil tudi trener turškega Fenerbahčeja, na reprezentančni sceni pa je med letoma 2008 in 2015 vodil Gruzijo, med letoma 2016 in 2017 Slovenijo, med letoma 2019 in 2021 pa Srbijo.