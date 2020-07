Kokoškov ne razmišlja o slovesu s selektorskega mesta Srbije

Novi trener košarkarjev Fenerbahčeja Igor Kokoškovje razrešil vse dileme, če sploh obstajajo, ko gre za njegovo delovanje na mestu selektorja srbske članske košarkarske reprezentance.

"Nič se ne spreminja. Vedno smo govorili, da je reprezentanca stvar ponosa in čustev. Funkcija trenerja ni služba, ampak užitek, po drugi strani pa kariera," je za Sportski žurnal povedal Kokoškov, ki je srbsko selekcijo prevzel 20. november 2019.

Najmlajši trener v zgodovini jugoslovanske in srbske košarke

V starosti 24 let je Kokoškov postal najmlajši košarkarski trener v zgodovini jugoslovanske oziroma srbske košarke, potem ko je moral zaradi posledic prometne nesreče končati svojo obetavno košarkarsko igralsko kariero. Zaradi svoje ambicioznosti in dobrega znanja angleščine je leta 1999 postal član trenerskega štaba na Univerzi zvezne države Misuri. Tako je postal prvi Evropejec s takšnim položajem v ameriški univerzitetni košarkarski ligi NCAA.

Naslednjega leta je Kokoškov postal pomočnik trenerja ekipe Los Angeles Clippers v severnoameriški ligi NBA, s tem je postal prvi Neameričan na takšnem položaju. Leta 2003 se je pridružil trenerskemu štabu Detroit Pistonsov, ki ga je vodil glavni trener Larry Brown, in leta 2004 osvojil šampionski prstan v ligi NBA.

V Turčiji prvič na klop evropskega kluba

Aprila 2008 je bil imenovan za selektorja gruzinske košarkarske reprezentance. Junija 2008 je Kokoškov postal pomočnik trenerja ekipe lige NBA Phoenix Suns, dve leti pozneje je pridobil ameriško državljanstvo. Maja 2013 je bil imenovan za pomočnika trenerja Cleveland Cavaliersov, februarja 2015 pa je postal pomočnik trenerja kluba Orlando Magic, julija istega leta je postal pomočnik trenerja pri klubu Utah Jazz.

Osemnajstega januarja 2016 je bil imenovan za selektorja slovenske košarkarske reprezentance, ki jo popeljal do naslova evropskega prvaka 2017. Maja 2018 je postal glavni trener Phoenix Sunsov, s čimer je postal prvi glavni trener v zgodovini NBA, ki ni bil rojen in ni odraščal v ZDA. V sezoni 2019/20 se je kot pomočnik trenerja preselil k NBA-ekipi Sacramento Kings. Po četrt stoletja na trenerskih zadolžitvah v ZDA bo v Turčiji prvič po 25 letih trener košarkarskega kluba tostran Atlantika.