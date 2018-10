Kokoškov hvali Dončića, ki priznava: To ni bila najboljša tekma

Srbski košarkarski strokovnjak Igor Kokoškov je ob snidenju z Luko Dončićem pred tekmo med Phoenix Suns in Dallas Mavericks priznal, da so na površje privreli številni spomini na sanjsko evropsko prenstvo leta 2017, ki ga je Kokoškov osvojil z Dončićem in slovensko izbrano vrsto. Ljubljančan si medtem ne dela utvar, da ga čaka še veliko dela.

Kokoškov (na fotografiji) med prvo tekmo sezone v Phoenixu. FOTO: AP

"Res sem vesel, da so sanje postale resničnost. Vendar pa je potrebno priznati, da to ni bila najboljša tekma,"je v prvi izjavi po prvi tekmi v ligi NBA povedal Luka Dončić, ki se je v Phoenixu toplo pozdravil s trenerjem sonc Igorjem Kokoškovom. Kaj lahko bi se zgodilo, da bi v dvorani Talking Stick Resort Arena Kokoškov in Dončić spet z ramo ob rami slavila nove zmage v ligi NBA, a so Phoenix Suns namesto Ljubljančana na letošnjem naboru izbrali DeAndreja Aytona. "Vesel sem za Luka,"je ameriškim medijem pred tekmo povedal Kokoškov. Dončić se bo zdaj dokazoval v Dallasu, srbski trener pa v Arizoni, kjer je dobil za Evropo zgodovinsko prvo tekmo v vlogi glavnega trenerja ‒ nobene ekipe v severnoameriški ligi namreč do te sezone ni vodil rojeni Evropejec. Staro celino je Kokoškov (spet) zapustil po izjemnem evropskem prvenstvu na Finskem in v Turčiji, kjer je z Dončićem, Goranom Dragićemin soigralci osvojil nepričakovan naslov.

Gledalcem v sredo zvečer ni bilo potrebno dolgo čakati na prve dvoboj Dončića in Aytona pod košema. FOTO: AP

Z Dončićem pridejo tudi izjemni spomini

"Precej dobro sva se imela skupaj, ko gre za Luko, je zelo čustveno, ker se vrnejo izjemni spomini. Nikoli nisem dvomil, da je igralec za ligo NBA, nikoli nisem dvomil, da bo imel dostojno kariero. Želim mu le vse najboljše,"je bil čustven Kokoškov. Pri 19-letniku izpostavlja njegov "košarkarski IQ", zaradi katerega je srbski strokovnjak prepričan, da bodo navijači Mavericks še lahko uživali. Podajanje je najtežji del košarke

"Njegova velikost in sposobnost podaj ... Mislim, da je najtežji del pri učenju igre košarke podajanje. Ne tehnika podajanja, temveč ustvarjanje igre (playmaking, op. a.). Za to, da si dober podajalec in dober organizator igre, je potrebno razumevanje igre in branje situacije na igrišču. To je košarkarski IQ,"je dodal Kokoškov. "Zelo, zelo pameten igralec je, ker lahko dobro bere situacijo, je nesebičen in izboljšuje ostal ljudi. V teh letih je njegova igra že zrela,"je še povedal debitant na Phoenixovi klopi. 'Ima popoln nadzor'

V ameriških medijih je sredina večerna tekma v Arizoni odmevala predvsem zaradi dvoboja dveh novincev ‒ Dončića in Aytona ‒, Ljubljančan pa je za svojo predstavo dobil kar nekaj pohval. Dončić proti Aytonu na prvi tekmi nove sezone lige NBA:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ni težko videti, zakaj je svet NBA omrežil potencial Luka Dončića. V oko najprej padejo atraktivne poteze, toda ima popoln nadzor in je zbran z žogo. Zdi se, kot da je profesionalno že igral na visoki ravni," je zapisal novinar ESPNRoyce Young, ki mu je najverjetneje ušlo, da je Dončić na še kako visoki ravni igral za madridski Real v Evroligi in španskem prvenstvu. Ayton odigral boljši polčas od Dončića

"Odličen primer senzacionalnega občutka in samozavesti, ki ju ima Luka Dončić: zgrabil je dolg skok v obrambi zaključku tretje (četrtine, op. a.) in nemudoma potisnil naprej, si ustvaril hitro polaganje na drugi strani. Nikakršnega oklevanja‒samo zgrabil jo je in šel,"dodaja Young. Kevin Pelton, prav tako član medijske hiše ESPN, je takole primerjal učinek Dončića in Aytona: "Prvi izbor nabora Deandre Ayton je odigral boljši prvi polčas na debiju proti št. 3 z nabora Luku Dončiću (...) Dončić je pokazal svoj pregled na parketu, podelil tri podaje DeAndreju Jordanu, vključno s podajo za hrbtom za zabijanje. Toda Dončić je zgrešil vse tri mete za tri točke." Ljubljančan je pred tekmo na družbenih omrežjih zapisal: "Vsak otrok sanja o igranju v NBA. Jaz sem danes izpolnil te sanje."