Kokoškov o Kiddu brez dlake na jeziku: Delal sem za najslabšega človeka v ligi NBA

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Igor Kokoškov ni skrival razočaranja, ko je spregovoril o obdobju, ki ga je preživel v strokovnem štabu Dallas Mavericksov pod vodstvom Jasona Kidda. Srbski trener, ki je tesno sodeloval tudi z Luko Dončićem, je v podkastu X&O's CHAT nekdanjega trenerja Dallasa ostro kritiziral.

Igor Kokoškov leta 2017, ko je s Slovenijo senzacionalno osvojil Evropo. FOTO: AP

"Bil je eden mojih najljubših igralcev in eden najboljših organizatorjev igre v zgodovini košarke. Zaradi Jasona Kidda sem vzljubil princetonski sistem igre. A Jason Kidd kot igralec ter Jason Kidd kot trener in človek sta dve povsem različni zgodbi," je dejal Kokoškov. Ni se ustavil pri tem.

"Z njim nisem imel dobre izkušnje in o njem nimam posebej visokega mnenja niti kot o človeku niti kot o glavnem trenerju. In prav je, da ljudje to vedo. To ni samo moje mnenje."

Odnos z Dončićem je povzročal napetosti

Kokoškov je bil pomočnik trenerja pri Dallasu v sezoni 2021/22, ko je Luka Dončić moštvo popeljal do finala Zahodne konference. Po koncu sezone je zapustil Teksas in se pridružil strokovnemu štabu Brooklyn Netsov. Ob pogledu nazaj je priznal, da delo pod Kiddom ni bilo enostavno in da je bil eden od razlogov tudi njegov tesen odnos z Dončićem.

Igor Kokoškov in Deandre Ayton FOTO: AP

"Imam dolgo zgodovino sodelovanja z Luko Dončićem. Dobro ga poznam, skupaj sva že delala in menil sem, da lahko to pomaga ekipi. Zato sem Jasonu dejal: 'Nisem tukaj zaradi Luke Dončića, tukaj sem zaradi tebe. To je tvoja ekipa.' A tega nikoli ni zares prebolel. Očitno je šlo za nekaj v njegovi glavi, za njegove osebne težave, v katere se nisem želel vpletati.

Po Kokoškovih besedah so bile razmere dovolj zahtevne, da ni dolgo okleval, ko je prejel novo ponudbo. "Po prvi sezoni v Dallasu, ko se je leto končalo, me je poklical Steve Nash in me povabil v Brooklyn. Spomnim se, da sem pomislil: Delal sem za najslabšega človeka v ligi NBA, zdaj pa me kliče najboljši.'"

Za Dončića samo izbrane besede

Če je bil Kokoškov do Kidda izjemno kritičen, je o Dončiću govoril z veliko naklonjenostjo.

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Njuna povezanost sega v leto 2017, ko je bil Kokoškov selektor slovenske reprezentance, Dončić pa je kot 18-letnik pomagal Sloveniji do zgodovinskega naslova evropskega prvaka. Kokoškov se še danes dobro spominja prvih skupnih treningov.

Igor Kokoškov FOTO: AP

"Dovolj sta že dva treninga s takšnim igralcem, da ugotoviš, kakšen generacijski talent imaš pred seboj. Njegov talent je bil očiten že takrat, iz leta v leto pa še napreduje." Za konec je slovenskega zvezdnika opisal z besedami, ki povedo vse: "Je dragulj, diamant, božji dar."