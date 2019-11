Kokoškov sedel na klop Srbije: Pri meni uspeh vedno pripade igralcem

"Imenovanje za srbskega selektorja moji družini in meni predstavlja veliko čast. Vesel sem, da bom v prihodnosti vodil srbsko košarkarsko reprezentanco. Igralci, s katerimi sem do zdaj delal, vedo, da pri meni uspeh vedno pripade igralcem, odgovornost pa prevzema trener," je ob predstavitvi dejal Igor Kokoškov, iz čigar besed bi lahko kakšen nauk potegnil marsikateri trener oziroma selektor.

Srbski strokovnjak je dodal, da se ta služba, ker gre za reprezentanco Srbije, ne more primerjati z nobenim športnim izzivom do zdaj. Kokoškov je počaščen, da so mu na zvezi zaupali vodenje reprezentance, ter se zaveda odgovornosti in pričakovanj javnosti, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Porazna sezona na klopi Phoenix Sunsov

Sedeminštiridesetletni Kokoškov, pomočnik trenerja Sacramento Kings v severnoameriški ligi NBA, bo reprezentanco najprej vodil v kvalifikacijah za olimpijske igre 2020 v Tokiu, kjer bo z "orli" med možnimi nasprotniki Slovencev. Kokoškov je na reprezentančni ravni vodil Slovenijo in Gruzijo. V ligi NBA je leta 2004 postal prvi neameriški pomočnik trenerja, ko je dobil delo v Detroit Pistonsih. Lansko sezono je vodil ekipo Phoenix Sunsih, pri katerem je bil prav tako prvi neameriški glavni trener, a se je v zgodovino vpisal tudi kot eden najbolj neuspešnih.

Sonca so z 19 zmagami in 63 porazi zabeležila najslabši izkupiček od otvoritvene sezone 1968/69, čeprav so lahko računala na prvi izbor na naboru 2018, ki so ga porabili za prihod DeAndreja Aytona, kljub nekaterim govoricam, da bo spet združil moči s Kokoškovom, pa je Luka Dončićaizbrala ekipa Atlanta Hawks. Po koncu sodelovanja z ekipo iz Arizone je Kokoškov službo hitro našel v kalifornijskem Sacramentu, kjer je generalni direktor legendarni srbski košarkar Vlade Divac.