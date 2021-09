Kokoškov tudi uradno ni več selektor Srbije

Srbska košarkarska zveza je v izjavi za javnost zapisala, da se je s Kokoškovim sporazumno razšla. "Košarkarska zveza Srbije (KZS) želi Igorju veliko sreče in uspeha na njegovi nadaljnji trenerski poti, hkrati pa se mu zahvaljuje za ves trud v času njegovega selektorskega mandata. KZS se bo v naslednjem obdobju osredotočila na iskanje novega selektorja, o vsem tem bo javnost pravočasno obveščena," so zapisali pri srbski zvezi.

V košarkarskem zakulisju so že zakrožila številna imena, nekateri srbski mediji pa so medtem že zapisali, da bo Kokoškova na selektorskem položaju zamenjal Svetislav Pešić. 72-letni strokovnjak iz Pirota je že bil selektor med letoma 2000 in 2002, nazadnje pa je med letoma 2018 in 2020 vodil Barcelono.