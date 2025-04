'Komaj čakam, da zaigram skupaj z Angel Reese'

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo komaj 19-letna Ajša Sivka del nabora najmočnejše ženske košarkarske lige na svetu.

To se je zgodilo v noči s 14. na 15. april 2025, ko je bila članica francoskega prvoligaša Tarbes Gespe Bigorre v New Yorku izbrana kot 10. izbor nabora WNBA od kluba Chicago Sky. "Kaj naj rečem drugega, kot da sem ponosna na to, da me je Chicago Sky izbral že v 1. krogu. Počaščena sem, da bom slovensko žensko košarko lahko predstavljala tudi onkraj Atlantika," je uvodoma dejala vidno vzhičena Sivka.