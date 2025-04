Dončić v prepoznavni akciji, komentator pa vpil: Zlomil mu je gleženj, zlomil mu je gleženj!

"Pisala se je zadnja minuta prvega polčasa. Dončić je vodil žogo z levo roko in kazalo je, da bo šel v prodor in do obroča. Potem pa je, tako kot on zna, naenkrat zamenjal ritem, žogo spustil med noge, jo pričakal z desno roko in krenil na drugo stran. Turek je povsem izgubil ravnotežje in se je moral upirati na roke, da ni grdo padel. Bil bi to še bolj neprijeten dogodek zanj. Že tako se je milo rečeno osmešil," dodajajo ameriški mediji.