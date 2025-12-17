Komisar lige NBA ne popušča, prihajajo v Evropo

Vodstvo lige NBA je pooblastilo skupini J.P. Morgan in The Raine Group, naj začneta pogovore s potencialnimi vlagatelji, in poudarilo, da so bili deležni velikega pozitivnega zanimanja.

Silver je na novinarski konferenci ob robu finala pokala NBA pojasnil, da so med potencialnimi vlagatelji nogometni klubi, od katerih nekateri že imajo košarkarsko ekipo, košarkarski klubi in drugi posamezniki, ki predstavljajo zelo širok razpon.