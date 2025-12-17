Naslovnica
Komisar lige NBA ne popušča, prihajajo v Evropo

Las Vegas, 17. 12. 2025

Avtor:
STA
Adam Silver

Komisar lige NBA Adam Silver je v torek v Las Vegasu ob robu finala medsezonskega turnirja pokala NBA potrdil, da je vrhunska severnoameriška košarka deležna velikega zanimanja potencialnih vlagateljev za projekt evropske lige NBA oziroma NBA Europe. Komisar lige pričakuje, da se bodo januarja pospešili pogovori.

Vodstvo lige NBA je pooblastilo skupini J.P. Morgan in The Raine Group, naj začneta pogovore s potencialnimi vlagatelji, in poudarilo, da so bili deležni velikega pozitivnega zanimanja.

Silver je na novinarski konferenci ob robu finala pokala NBA pojasnil, da so med potencialnimi vlagatelji nogometni klubi, od katerih nekateri že imajo košarkarsko ekipo, košarkarski klubi in drugi posamezniki, ki predstavljajo zelo širok razpon.

Adam Silver
Adam Silver
FOTO: AP

"Januarja pričakujem poglobljene pogovore s temi organizacijami," je dodal in pojasnil, da "več mest, ki nas zanimajo, nima primernega stadiona".

Liga NBA načrtuje, da bo do leta 2027 v sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) ustvarila tekmovanje v Evropi, kar je naletelo na nasprotovanje predstavnikov najprestižnejšega košarkarskega tekmovanja na stari celini – Evrolige.

Novo poglavje bitke Dončić – Redick in nova dominacija Slovenca

bibaleze
