Komisar lige NBA odločil: Nowitzki in Wade 13. igralca ekip na tekmi zvezd

Legenda ekipe Dallas Mavericks v košarkarski ligi NBA Dirk Nowitzki in izkušeni branilec Miami Heat Dwyane Wade bosta 13. igralca v ekipah LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa na tekmi zvezd 17. februarja v Charlottu.

Luka Dončić in komisar lige NBA Adam Silver FOTO: AP

"Dirk Nowitzkiin Dwyane Wade utelešata najboljše v NBA – izjemne sposobnosti in profesionalizem, prav tako pa tudi predanost krepitvi skupnosti in rasti igre po svetu," je dejal Adam Silver. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo in LeBron James, štirikratni najkoristnejši igralec lige, bosta izbirala soigralce na tekmi zvezd, na koncu pa izbrala še med 40-letnim Nowitzkim, soigralcem najstniške senzacije Luke Dončića, in 37-letnim Wadom, soigralcem Gorana Dragića. James, košarkar Los Angeles Lakers, bo imel na voljo prvo izbiro tako med potencialnimi člani začetne peterke kot med Nowtizkim in Wadom. Nowitzki, doslej 13-kratni udeleženec tekme zvezd, je sedmi po številu doseženih točk v zgodovini NBA (31.275) in prvi med igralci, ki niso iz ZDA.





Dwyane Wade FOTO: AP

Leta 2007 je bil prvi Evropejec z nazivom najkoristnejšega igralca (MVP). Leta 2011 je bil Nowitzki MVP finala lige, ko je Dallas popeljal do naslova proti Miamiju, za katerega sta takrat igrala James in Wade. V tej sezoni je Nemec postal prvi, ki je vNBA 21 sezon igral za isti klub. Njegovih 1491 tekem ga uvršča na četrto mesto v zgodovini. Nowitzki ima karierno povprečje 21 točk, 7,6 skoka in 2,4 podaje na tekmo. Wade, MVP tekme zvezd leta 2010, je osvojil naslove prvaka NBA z Miamijem v letih 2006, 2012 in 2013 ter olimpijsko zlato z ZDA na OI 2008. V 16-letni karieri ima povprečje 22,2 točke, 5,5 podaje in 4,7 skoka na tekmo.

Dirk Nowitzki FOTO: AP