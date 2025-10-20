Svetli način
'Končni rezultat pove vse o tem, kako dobro smo bili pripravljeni na Zadar'

Ljubljana, 20. 10. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo z izjemnimi predstavami na začetku nove klubske sezone. Po petih odigranih tekmah v Evropskem pokalu in regionalni ligi ABA so zmaji pri štirih zmagah in le enem porazu. Zadnja zmaga proti Zadru je bila zelo prepričljiva (97:72) in služi za odlično popotnico pred zahtevnima gostovanjima v Istanbulu in Sarajevu.

Ljubljančani so neugodni Zadar odpihnili s stoženskega parketa. Dovolj zgovoren je bil odziv gostujočega stratega Danijela Jusupa sredi tretje četrtine, ko je iz igre potegnil praktično vse svoje najboljše košarkarje in preostali igralni čas namenil mlajšim članom moštva.

Cedevita Olimpija je bila vnovič zelo razigrana in poletna v napadu ter izjemno agresivna v obrambi. Gostje nikakor niso našli želenega ritma, kar so varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je moral svojo zasedbo zaradi kazni spremljati s tribun, pridoma izkoristili.

Cedevita Olimpija je prepričljivo ugnala Zadar in si tako pripravila odlično popotnico pred zahtevnima gostovanjima v Istanbulu in Sarajevu. FOTO: Cedevita Olimpija Luka Kotnik

"Čestitke fantom, saj se nikoli ni lahko pripraviti na tekmo, ko glavni trener ni na klopi. S tem imamo izkušnje že iz prejšnje sezone. Pristop igralcev je bil od prvega do zadnjega trenutka maksimalen, kar se je jasno videlo skozi celotno tekmo. V pripravi na Zadar, ki igra atipično košarko in je načeloma nismo vajeni, smo pokazali veliko spoštovanja. Končni rezultat pove vse o odnosu naših igralcev in o tem, kako dobro smo bili pripravljeni na nasprotnika. Glede na to, da nas v prihodnjem tednu čakata zahtevni gostovanji, smo minute razporedili med vse igralce, ki so svojo priložnost dobro izkoristili," je po novi prepričljivi zmagi zmajev dejal pomočnik glavnega trenerja Đorđe Adžić.  

Eden od petih košarkarjev Olimpije, ki so prispevali dvomestno število točk, je bil vse boljši branilec Miha Cerkvenik (11 točk). "Glede na končni rezultat bi lahko rekli, da je šlo za rutinsko tekmo, a temu ni bilo tako. Za nami je zahtevno srečanje z Zadrom, ki ima kakovostno ekipo. Nismo jim dovolili, da se razigrajo. Izpolnili smo načrt, jih zadržali pri skupno 72 točkah in prišli do zaslužene zmage."

 

