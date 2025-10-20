'Končni rezultat pove vse o tem, kako dobro smo bili pripravljeni na Zadar'

"Čestitke fantom, saj se nikoli ni lahko pripraviti na tekmo, ko glavni trener ni na klopi. S tem imamo izkušnje že iz prejšnje sezone. Pristop igralcev je bil od prvega do zadnjega trenutka maksimalen, kar se je jasno videlo skozi celotno tekmo. V pripravi na Zadar, ki igra atipično košarko in je načeloma nismo vajeni, smo pokazali veliko spoštovanja. Končni rezultat pove vse o odnosu naših igralcev in o tem, kako dobro smo bili pripravljeni na nasprotnika. Glede na to, da nas v prihodnjem tednu čakata zahtevni gostovanji, smo minute razporedili med vse igralce, ki so svojo priložnost dobro izkoristili," je po novi prepričljivi zmagi zmajev dejal pomočnik glavnega trenerja Đorđe Adžić.

Eden od petih košarkarjev Olimpije, ki so prispevali dvomestno število točk, je bil vse boljši branilec Miha Cerkvenik (11 točk). "Glede na končni rezultat bi lahko rekli, da je šlo za rutinsko tekmo, a temu ni bilo tako. Za nami je zahtevno srečanje z Zadrom, ki ima kakovostno ekipo. Nismo jim dovolili, da se razigrajo. Izpolnili smo načrt, jih zadržali pri skupno 72 točkah in prišli do zaslužene zmage."