Končnica: Dončić debitira proti Clippersom, Dragića v četrtem poizkusu čaka Indiana

Luka Dončić in Goran Dragić bosta pomembna aduta svojih ekip.

Gre za bržkone najbolj nenavadno sezono in končnico v zgodovini tega tekmovanja, v kateri statusi nosilcev ne bodo imeli kakšnega posebnega pomena. Nobena ekipa namreč ne bo imela prednosti domačega igrišča in spodbude ter podpore domačih navijačev. Tekme bodo pred praznimi tribunami, torej brez navijaškega pridiha.

V vzhodnem delu lige NBA si je status prvega nosilca zagotovila ekipa Milwaukeeja z najkoristnejšim igralcem sezone 2018/19 Giannisom Antetokounmpom, ki jo v prvem krogu čakajo osmouvrščeni "domačini" iz Orlanda. Branilci naslova, kanadska zasedba Toronto Raptors, so drugi nosilci in se bodo pomerili z Brooklynom, sedmo ekipo vzhoda. Tretjeuvrščene Bostončane čaka šestouvrščena Philadelphia, četrtouvrščeni Miami z Goranom Dragićempa čaka petouvrščena Indiana.

Prvi nosilci Zahoda so Los Angeles Lakersi s superzvezdnikomLeBronom Jamesom, ki se bo za preboj v konferenčni polfinale pomeril z osmo ekipo Zahodne konference Portlandom. Dallas, za katerega je v floridskem mehurčku igral izjemno razpoloženi Luka Dončić, je redni del sezone končal na sedmem mestu razvrstitve zahodne konference. V prvem krogu končnice pa se bodo Mavericksi pomerili z drugo najboljšo ekipo Zahoda Los Angeles Clippers. Tretjeuvrščeni Denver čaka šestouvrščeni Utah, četrta najboljša zasedba zahoda Oklahoma City pa se bo udarila s petim Houstonom.

Dončić brez izkušenj, ki pa jih ima Dragić na pretek

Za Dončića bo letošnja končnica sploh prva v ligi NBA in bo za slovenskega zvezdnika prav gotovo posebna. Ob prihodu v Dallas ni skrival želja, da se z ekipo vsako leto uvršča med najboljše ekipe in prav tako ni skrival razočaranja, ko se mu v prvi sezoni med elito to ni uresničilo. Svojo sploh prvo tekmo končnice bo Dončić odigral v noči na torek ob 3. uri po slovenskem času.

Dragić bo še četrtič zaigral v končnici lige NBA. Prvič se je v končnico prebil s Phoenixom (2010), ko so se arizonska sonca ustavila v konferenčnem finalu proti LA Lakers. Z Miamijem pa je bil v končnici leta 2016, ko je izgubil v konferenčnem polfinalu s Torontom, pred dvema letoma pa so se njegove ambicije končale že v prvem krogu, ko je Miami izločila Philadelphia.

Če ne bi bilo pandemije novega koronavirusa, bi se končnica 2019/20 začela 18. aprila. Tako pa so bili v ligi NBA sezono prisiljeni prekiniti 11. marca, nadaljevali pa so jo lahko šele 31. julija, v športnem kompleksu ESPN Wide World na območju Disney World v Bay Laku pri Orlandu.