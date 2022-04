Končnica lige NBA je pred vrati, Dragićev Brooklyn čakajo kvalifikacije

V vzhodni konferenci se bosta za neposredno uvrstitev v končnico in dvoboj z drugimi nosilci vzhoda Boston Celticsi najprej pomerili ekipi Brooklyn Nets in Cleveland Cavaliers. Poraženec tega obračuna se bo nato na "popravnem izpitu" pomeril z zmagovalcem tekme Atlanta Hawks - Charlotte Hornets. Zmagovalec se bo v končnici udaril z ekipo Miami Heat, ki je redni del na vzhodu končala na vrhu. Na vzhodu bosta še dvoboja Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6) ter Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5).

Poleg obračuna Dallas - Utah je znan že par Golden State - Denver. Najverjetnejši najkoristnejši igralec rednega dela Nikola Jokić bo izzval ekipo Bojevnikov, ki bo vsaj na začetku igrala brez prvega asa Stephena Curryja . Tudi brez njega pa so varovanci Steva Kerra dvignili raven in pred končnico nanizali pet zaporednih zmag. Pri Denverju bo na svoje minute v končnici čakal Vlatko Čančar , ki se je vrnil po zlomu stopala ravno za zadnjo tekmo rednega dela. Vseeno v tem dvoboju večje vloge ne bo imel.

Podobno se bodo v zahodni konferenci za dvoboj proti drugopostavljeni ekipi na zahodu Memphis Grizzliesom v play-inu pomerili Minnesota Timberwolves in Los Angeles Clippers. Poraženec bo nato drugo priložnost iskal še z boljšim iz spopada med New Orleans Pelicansi in San Antonio Spursi. Zmagovalca nato čaka v rednem delu najboljša ekipa ne le zahoda, temveč celotne lige Phoenix Suns (1). Na zahodu se bodo v prvem krogu končnice udarili še Golden State Warriorsi (3) proti Denver Nuggetsom (6) ter Dallas Mavericksi (4) proti Utah Jazzu (5).

Precej več minut bi lahko pripadlo Goranu Dragiću v dresu Brooklyna, a še vedno ni znano, kdaj se bo 35-letni Ljubljančan vrnil na parket, potem ko je pristal v protokolih lige za covid-19. Dragić ima pri Mrežicah, ki se bodo najprej v play-inu pomerile s Clevelandom, vlogo veterana, z izkušnjami pa utegne biti pomemben člen v lovu Brooklyna na vidni rezultat v končnici. S Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom so Mrežice pred sezono ciljale na finale lige NBA, a predvsem brez Bena Simmonsa, ki še ni nared za igranje, nihče ne vidi, da bi lahko zaradi porozne obrambe uresničili svoje cilje.

Drugače je z Milwaukeejem. Ekipa okoli Giannisa Antetokounmpa je zadnji dan rednega dela storila vse, da bi se izognila drugemu mestu in morebitnemu takojšnjemu spopadu z Brooklynom. Tako se bodo Bucksi v prvem krogu pomerili s Chicago Bullsi. Ti so sicer sijajno začeli redni del sezone, v zadnjih treh mesecih pa tudi zaradi poškodbe Lonza Balla precej padli v igri in postali zaželen tekmec v končnici. Pri Chicagu je zdaj vse odvisno od naveze DeMar DeRozan–Zach LaVine–Nikola Vučević, vseeno pa ima Milwaukee dovolj orožij, da ustavi Bike in se poda v lov na ubranitev naslova.

Zelo zanimiv bi utegnil biti obračun med Philadelphio in Torontom. Eden od kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca in najboljši strelec rednega dela Joel Embiid je pod košem neustavljiv, a v sezoni so imeli 76ers predvsem kadrovske težave, ob menjavi, s katero so iz vrst Brooklyna v zameno za Simmonsa dobili Jamesa Hardna, pa višje ravni v igri niso dosegli. Toronto je v rednem delu dobil tri od štirih obračunov s Philadelphio.

Manjša neznanka pred končnico je Miami. Nekdanji klub Gorana Dragića je redni del končala na vrhu vzhoda, kjer pa nobeno od moštev ni pretirano izstopalo. Vročica je imela v zadnjem delu sezone po seriji porazov nekaj razpok v kemiji moštva. Glavno vprašanje pred končnico je, ali je predvsem Jimmy Butler uspel malce ohladiti glavo pred najbolj pomembnimi obračuni v sezoni. Na nasprotnika v prvem krogu varovanci Erika Spoelstre še čakajo.