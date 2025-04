Končnica lige NBA: Katerih osem ekip velja za favorite v svojem paru?

OGLAS

V prvem paru si bodo nasproti stali košarkarji Cleveland Cavaliers in Miami Heat. Cavaliersi so velik favorit obračuna, saj so v rednem delu sezone pometli s konkurenco v vzhodni konferenci. Na 82 tekmah so zbrali 64 zmag in so en izmed glavnih favoritov tudi v lovu za prstan. V drugem paru se bosta udarili ekipi Bostona in Orlanda, ki si je tako kot Miami napredovanje v končnico zagotovil v dodatnih kvalifikacijah. Tudi tu si je športna javnost enotna, zmago napovedujejo Celticsom, drugi ekipi rednega dela v vzhodni konferenci.

Tretja dvojica, ki se bo pomerila za napredovanje, je New York Knicks proti Detroit Pistons. Knicksi so bili v rednem delu z 51 zmagami tretji, medtem ko so Pistonsi zasedli šesto mesto, zadnje, ki je prineslo neposredno napredovanje v končnico. Kljub temu, da košarkaški analitiki veliko več možnosti pripisujejo košarkarjem iz New Yorka, dopuščajo presenečenje Detroita. Boje v končnici pa sta že otvorili ekipi Indiane in Milwaukeeja. Četudi lahko Bucksi računajo na v rednem delu zelo razpoloženega Giannisa Antetokounmpa, športna javnost nekaj možnosti pripisuje Pacersom. Ti so redni del sklenili na četrtem mestu z dvema zmagama več od petih Bucksov.

Peti par prinaša obračun med prvo ekipo na zahodu Oklahomo in Memphisom. Dvomov tu ni, OKC je izraziti favorit in pričakovati gre, da bodo brez večjih težav preskočili Grizlije, ki so si igranje v končnici zagotovili v dodatnih kvalifikacijah. Dodaten jeziček na tehtnici je nedvomno tudi Shai Gilgeous-Alexander, ki letos naravnost blesti v dresu Oklahome. Za napredovanje v četrtfinale se bodo pomerili Houston Rockets in Golden State Warriors Stephena Curryja. Košarkaški navdušenci pričakujejo zanimiv obračun med drugo ekipo zahoda Houstonom in Warriorsi, ki jih ne gre nikoli odpisati. Čeprav so se slednji v končnico uvrstili šele po dodatnih kvalifikacijah, Rakete pa so blestele v rednem delu sezone, veliko košarkaških analitikov še vedno stavi na ekipo Stepha Curryja.

Sedmi par končnice pa bomo podrobno spremljali slovenski ljubitelji košarke, saj se bo v njem Luka Dončić z Los Angeles Lakersi udaril z Volkovi iz Minnesote. O tem dvoboju smo pisali že veliko, kljub temu, da jih čaka zelo težak nasprotnik, Jezerniki veljajo za favorite.

V zadnjem paru si bodo nasproti pa bodo košarkarji Denverja izzivali Los Angeles Clipperse. Četudi so Nuggetsi redni del sezone sklenili na četrtem mestu zahodne konference, Clippersi pa na petem, športna javnost več možnosti pripisuje košarkarjem iz Los Angelesa.