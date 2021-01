Končno dobre novice za Dallas: za tekmo z Utahom nared Richardson, Powell in Finney-Smith

Dallasu se je ob izjemno natrpanem urniku odsotnost številnih košarkarjev zaradi strogih zdravstvenih protokolov organizacije lige NBA močno poznala. Kratka klop je pomenila več minut za nosilce igre, a ker so med odsotnimi zaradi okužb z novim koronavirusom bili tudi košarkarji prve peterke, so priložnost za igro dobili tudi tisti, ki sicer ne bi igrali toliko kot sicer. Josh Richardson , Dorian Finney-Smith in Dwight Powell so že trenirali z ekipo Dallasa in poleteli skupaj s soigralci v Salt Lake City, kjer se pričakuje, da bodo dobili zeleno luč za nastop. Odsotnost je bila zaradi okužb s koronavirusom zelo dolga: Richardson in Finney-Smith sta zadnjo tekmo odigrala pred 20 dnevi, Powell pa pred 16. Odsotnost se je poznala predvsem v obrambi, kjer je Dallas z drugega mesta v zadnjih 12 dnevih padel kar na 17. mesto najboljših obrambnih ekip. Finney-Smith je 14-dnevno karanteno preživel kar v hotelski sobi v Denverju, vesel pa je, da virusa ni prenesel na nosečo partnerko. Zelene luči za vrnitev na treninge pa še ni dobil še en pomemben člen Mavsov Maxi Kleber .

Slovenski reprezentant in prva violina Dallasa Luka Dončić je ob zares velikih kadrovskih težavah Mavsov blestel, toda to vselej ni bilo dovolj, da bi Mavsi serijsko zmagovali. Pred gostovanjem v Salt Lake Cityju imajo na svojem kontu osem zmag in devet porazov. Tudi v noči iz srede na četrtek jih čaka izjemno zahtevna naloga, saj je Utah v izvrstni formi. Olajševalna okoliščina je ta, da bo to za Jazze že druga zaporedna tekma v dveh dneh, potem ko so sinoči doma zanesljivo ugnali zasedbo New Yorka. Če imajo Mavsi težave s kratko klopjo, pa je pri Jazzih ravno obratno, saj slovijo kot ekipa s širokim kadrom, kjer se točke razporedijo med vse košarkarje. Prav tako nimajo večjih težav s Covidom-19 niti s poškodbami. Jazzi so trenutno drugouvrščena ekipa zahodne konference, z zmago pa bi se izenačili z Lakersi.