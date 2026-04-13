Košarka

Doc Rivers ne bo več trener Milwaukee Bucks

Milwaukee , 13. 04. 2026 16.00 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Doc Rivers

Milwaukee Bucks ne pričakujejo, da se bo Doc Rivers vrnil na mesto trenerja v naslednji sezoni, poročajo ameriški mediji. Ob tem dodajajo, da kljub temu potekajo pogovori o tem, ali bi Rivers lahko ostal v organizaciji v kakšni drugi vlogi.

ESPN je prvi poročal, da Doc Rivers v naslednji sezoni ne bo več trener Milwaukeeja. Novica zaključuje turbulentno sezono, v kateri je bil Rivers izbran v Hram slavnih, hkrati pa vodil eno največjih razočaranj v ligi NBA. Bucksi so sezono končali z razmerjem 32–50 ob številnih poškodbah in s tem prekinili niz devetih zaporednih uvrstitev v končnico.

64-letni Rivers je že ob koncu rednega dela sezone jasno namignil na svoje načrte. Po porazu s 106:126 proti Philadelphii je dejal: "Mislim, da precej dobro veste, kakšni so moji nameni," in dodal, da je uradna odločitev blizu.

Preberi še Houston (izraziti) favorit, Lakersi pa upajo na vrnitev Dončića

"Zdaj imam sedem vnukov, vsi so stari osem let ali manj," je Rivers povedal po porazu v Brooklynu. "In vsakič me zaboli, ko zamudim dan starih staršev v šoli pri katerem od njih. Verjetno je čas, da jih grem gledati pogosteje. Ostalo si lahko sami predstavljate."

Rivers je v dveh sezonah in pol pri Bucksih dosegel razmerje 97–103. Skupno ima v karieri razmerje 1194–866, s čimer je letos prehitel Georgea Karla in se povzpel na šesto mesto večne lestvice trenerjev po številu zmag. Več zmag od Riversa imajo le Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan in Pat Riley.

košarka nba Milwaukee Bucks Doc Rivers
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
