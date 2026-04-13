Doc Rivers ne bo več trener Milwaukee Bucks

ESPN je prvi poročal, da Doc Rivers v naslednji sezoni ne bo več trener Milwaukeeja. Novica zaključuje turbulentno sezono, v kateri je bil Rivers izbran v Hram slavnih, hkrati pa vodil eno največjih razočaranj v ligi NBA. Bucksi so sezono končali z razmerjem 32–50 ob številnih poškodbah in s tem prekinili niz devetih zaporednih uvrstitev v končnico.

64-letni Rivers je že ob koncu rednega dela sezone jasno namignil na svoje načrte. Po porazu s 106:126 proti Philadelphii je dejal: "Mislim, da precej dobro veste, kakšni so moji nameni," in dodal, da je uradna odločitev blizu.

"Zdaj imam sedem vnukov, vsi so stari osem let ali manj," je Rivers povedal po porazu v Brooklynu. "In vsakič me zaboli, ko zamudim dan starih staršev v šoli pri katerem od njih. Verjetno je čas, da jih grem gledati pogosteje. Ostalo si lahko sami predstavljate."

Rivers je v dveh sezonah in pol pri Bucksih dosegel razmerje 97–103. Skupno ima v karieri razmerje 1194–866, s čimer je letos prehitel Georgea Karla in se povzpel na šesto mesto večne lestvice trenerjev po številu zmag. Več zmag od Riversa imajo le Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan in Pat Riley.