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Košarka

Konec evropske suše za zmaje, ki so slavili po podaljšku

Ljubljana, 04. 11. 2026 21.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Cedevita Olimpija - Derthona

Košarkarji Cedevite Olimpije so vendarle prišli do premierne evropske zmage v letošnji sezoni. Zmaji so po petih neuspešnih poskusih končno slavili proti Derthoni. Doma so bili na infarktni tekmi, polni spornih sodniških odločitev, s 73:71 boljši od italijanskih tekmecev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so po petih porazih vpisali prvo zmago v evropskem pokalu. V Stožicah so po podaljšku premagali italijansko Tortono s 73:71. Ljubljančani so z zmago ohranili možnosti za uvrstitev med prve štiri ekipe v skupini, ki bodo napredovale v končnico. Za zgornjo polovico zaostajajo dve zmagi, do konca rednega dela pa je še osem krogov.

Naslednjo tekmo v evropskem pokalu bo Cedevita Olimpija igrala 10. novembra v Rostocku. Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića bi morali tekmo zaključiti že v rednem delu, saj so imeli 16 sekund pred koncem pet točk prednosti (64:59), a so nato prejeli dve trojki, Matthew Hurt pa je vmes zgrešil en prosti met za štiri točke naskoka.

Podaljšek je začinila sodniška trojka na čelu z Nemko Anne Panther, ki je domačim neusmiljeno delila osebne napake in med drugim izključila stratega Mitrovića, vseeno pa so fantje na parketu ohranili zbranost v odločilnih trenutkih ter tekmo uspešno pripeljali do konca. Točki za 73:71 je slabe štiri sekunde pred koncem dosegel Anthony Cowan s črte prostih metov.

Najboljši strelci pri domačih so bili Rihards Lomažs s 16 točkami (trojke 3:9, osem skokov) ter Noah Kirkwood (šest skokov) in Jayce Johnson (devet skokov), ki sta jih dosegla po 12.

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