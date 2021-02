Konec glasovanja: Luka Dončić še drugič v prvi peterki tekme vseh zvezd

Pred Dončićem je to uspelo zgoljKobeju Bryantu, LeBronu Jamesu, Shaquillu O’Nealu in Isiahu Thomasu.

LeBron JamesinKevin Durant bosta tako kapetana svojih ekip, sestavila pa ju bosta iz košarkarjev, ki so bili v obeh konferencah izglasovani v začetno peterko. Na zahodu so to poleg Luke Dončića in Jamesa še Stephen Curry, srbski center Nikola Jokićter najboljši igralec finala pred dvema letoma, Kawhi Leonard. Prvo peterko vzhodne konference pa ob Durantu sestavljajo še njegov soigralec pri BrooklynuKyrie Irving, trenutno prvi strelec lige Bradley Beal, dvakratni zaporedni MVP Giannis Antetokounmpo in pa center Philadelphie 76ers Joel Embiid.

Več sledi!