Košarka

Konec po zgolj sedmih minutah igre: Italijani ostali z zgolj enim igralcem

Mies, 07. 01. 2026 12.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Trapani Sharks

Medtem ko se v ligi NBA cedita med in mleko in komisar najmočnejše lige na svetu sanja o evropski 'podružnici' NBA Europe, finančna resničnost evropske košarke ne bi mogla biti dlje od ameriškega blišča. Zadnji dokaz je tekma košarkarske Fibine Lige prvakov, v kateri se je obračun med italijanskim Trapani Sharks in izraelskim Hapoel Netanel Holon končal po zgolj sedmih minutah igre.

Prizori, ki so v torek prišli iz Bolgarije, kjer je bila tekma odigrana, so osupnili košarkarsko javnost. Ekipa Trapani Sharks, ki se po poročanju sooča s hudo finančno krizo, je na prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala ("play-in") pripotovala z le petimi igralci. Med njimi sta bila celo dva najstnika, rojena leta 2007 in 2008, ki sta na tej tekmi sploh prvič nastopila na profesionalni ravni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od petih igralcev do enega samega v sedmih minutah

Drama se je začela sredi prve četrtine. Po minuti odmora so trije izkušenejši igralci Trapanija nenadoma zapustili igrišče, na parketu pa sta ostala le mlada Matteo Patti in Francesco Martinelli. Igra se je za kratek čas nadaljevala, dokler ni Patti storil svoje pete osebne napake.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V tistem trenutku je Trapani ostal z enim samim razpoložljivim igralcem, sodniki pa so se odločili za prekinitev tekme. Pravila FIBA določajo, da morata obe ekipi tekmo začeti z vsaj petimi igralci, če se tekma v teoriji lahko nadaljuje, vse dokler ima vsaj eno moštvo vsaj enega razpoložljivega igralca. Rezultat ob prekinitvi je bil 38:5 v korist izraelskega moštva.

Preberi še Legendarni James brez zadržkov: Luka je vodja franšize, moramo se mu prilagoditi

Igrali le zato, da bi se izognili astronomski kazni

Zakaj se je italijanski klub sploh odločil za takšen nastop? Predsednik kluba Valerio Antonini je na družbenih omrežjih pojasnil, da so se tekme udeležili zgolj zato, da bi klub obvarovali pred "drastično" kaznijo v višini 600.000 evrov, ki bi jo doletela v primeru popolne odpovedi nastopa.

Antonini je v ostrem zapisu za nastalo situacijo okrivil italijansko košarkarsko zvezo (FIP) in ligo, ker naj bi klubu blokirali registracije novih igralcev in onemogočili normalno delovanje. "Ostali smo sami in zapuščeni," je zapisal Antonini in dodal, da je bila škoda, povzročena klubu, neizmerna.

Preberi še Luka in LeBron znova blestela in Lakerse povedla do zmage proti New Orleansu

Konec poti za Trapani, Holon v osmino finala

Zaradi pravil tekmovanja, ki določajo, da ekipa, ki tekmo v tej fazi izgubi z odpovedjo, samodejno izgubi celotno serijo, je Hapoel Holon že napredoval v osmino finala.

Med ostalimi novicami v Ligi prvakov velja omeniti še, da je bil Chris Silva (AEK) imenovan za najkoristnejšega igralca (MVP) skupinskega dela tekmovanja. Presenečenje pa so pripravili slovaški prvaki Patrioti Levice, ki so v gosteh šokirali nemški Würzburg.

