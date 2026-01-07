Konec po zgolj sedmih minutah igre: Italijani ostali z zgolj enim igralcem

Prizori, ki so v torek prišli iz Bolgarije, kjer je bila tekma odigrana, so osupnili košarkarsko javnost. Ekipa Trapani Sharks, ki se po poročanju sooča s hudo finančno krizo, je na prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za osmino finala ("play-in") pripotovala z le petimi igralci. Med njimi sta bila celo dva najstnika, rojena leta 2007 in 2008, ki sta na tej tekmi sploh prvič nastopila na profesionalni ravni.

Od petih igralcev do enega samega v sedmih minutah

Drama se je začela sredi prve četrtine. Po minuti odmora so trije izkušenejši igralci Trapanija nenadoma zapustili igrišče, na parketu pa sta ostala le mlada Matteo Patti in Francesco Martinelli. Igra se je za kratek čas nadaljevala, dokler ni Patti storil svoje pete osebne napake.

V tistem trenutku je Trapani ostal z enim samim razpoložljivim igralcem, sodniki pa so se odločili za prekinitev tekme. Pravila FIBA določajo, da morata obe ekipi tekmo začeti z vsaj petimi igralci, če se tekma v teoriji lahko nadaljuje, vse dokler ima vsaj eno moštvo vsaj enega razpoložljivega igralca. Rezultat ob prekinitvi je bil 38:5 v korist izraelskega moštva.

Igrali le zato, da bi se izognili astronomski kazni

Zakaj se je italijanski klub sploh odločil za takšen nastop? Predsednik kluba Valerio Antonini je na družbenih omrežjih pojasnil, da so se tekme udeležili zgolj zato, da bi klub obvarovali pred "drastično" kaznijo v višini 600.000 evrov, ki bi jo doletela v primeru popolne odpovedi nastopa. Antonini je v ostrem zapisu za nastalo situacijo okrivil italijansko košarkarsko zvezo (FIP) in ligo, ker naj bi klubu blokirali registracije novih igralcev in onemogočili normalno delovanje. "Ostali smo sami in zapuščeni," je zapisal Antonini in dodal, da je bila škoda, povzročena klubu, neizmerna.

Konec poti za Trapani, Holon v osmino finala