Košarka

Konec premora tudi za Lakerse, gostili bodo mestne tekmece

Los Angeles, 20. 02. 2026 23.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Luka Dončić

Po krajšem premoru zaradi tekme zvezd se v akcijo vračajo tudi košarkarji Los Angelesa Lakers. Znova bo dres svojega moštva oblekel tudi Luka Dončić, ki se vrača po poškodbi stegenske mišice. Jezerniki se bodo v domači Crypto.com areni pomerili z mestnimi tekmeci LA Clippers, ki v zadnjem času kažejo dobro formo.

Luka Dončić proti Los Angeles Clippers
Luka Dončić proti Los Angeles Clippers
FOTO: Profimedia

Clippers, ki trenutno zasedajo deveto mesto v zahodni konferenci, so sezono začeli katastrofalno. Izgubili so na kar 14 od prvih 20 tekem, nato pa počasi začeli dvigovati svojo formo. Na zadnjih 20 tekmah so popolnoma obrnili svojo statistiko - dosegli so 14 zmag in šest porazov - na zadnjih petih tekmah pa so vpisali le en poraz, klonili so proti Houston Rockets.

Preberi še Cade Cunningham blestel v New Yorku, Detroit ostaja vodilni

Izkazali so se tudi sinoči proti Denverju Nikole Jokića. Po zaostanku v prvem polčasu so se v drugem pobrali in slavili s 115:114. Ključni mož obračuna je bil z 38 točkami Bennedict Mathurin, za katerega je bila to sploh druga tekma v dresu Clippers po selitvi iz Indiane.

Lakersi so na zadnji tekmi zanesljivo ugnali Dallas.
Lakersi so na zadnji tekmi zanesljivo ugnali Dallas.
FOTO: AP

Jezerniki so zadnjo tekmo igrali 13. februarja, takrat so v okrnjeni zasedbi zanesljivo premagali Dallas Mavericks. Tokrat pa bodo trenerju JJ Redicku na voljo prav vsi igralci, tudi prva zvezdnika LeBron James in Luka Dončić, ki je pred tem izpustil zadnje štiri obračune pred vikendom All-Star.

To je šele drugič od leta 2018, ko se jim je pridružil James, da so za igro nared prav vsi igralci LA Lakers. Prvič se je to zgodilo 22. novembra 2025. Trojica James-Dončić-Austin Reaves pa bo moči na parketu združila šele enajstič v letošnji sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadnja dva mestna obračuna med Lakers in Clippers sta pripadla Clippers, januarja so slavili s 112:104, decembra pa s 103:88, novembra pa so bili doma boljši Lakers s 135:118.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba la lakers luka dončić

Cedevita Olimpija in Cinkarna Celje do naslova državnih prvakov

