Konec premora tudi za Lakerse, gostili bodo mestne tekmece

Clippers, ki trenutno zasedajo deveto mesto v zahodni konferenci, so sezono začeli katastrofalno. Izgubili so na kar 14 od prvih 20 tekem, nato pa počasi začeli dvigovati svojo formo. Na zadnjih 20 tekmah so popolnoma obrnili svojo statistiko - dosegli so 14 zmag in šest porazov - na zadnjih petih tekmah pa so vpisali le en poraz, klonili so proti Houston Rockets.

Izkazali so se tudi sinoči proti Denverju Nikole Jokića . Po zaostanku v prvem polčasu so se v drugem pobrali in slavili s 115:114. Ključni mož obračuna je bil z 38 točkami Bennedict Mathurin , za katerega je bila to sploh druga tekma v dresu Clippers po selitvi iz Indiane.

Jezerniki so zadnjo tekmo igrali 13. februarja, takrat so v okrnjeni zasedbi zanesljivo premagali Dallas Mavericks. Tokrat pa bodo trenerju JJ Redicku na voljo prav vsi igralci, tudi prva zvezdnika LeBron James in Luka Dončić, ki je pred tem izpustil zadnje štiri obračune pred vikendom All-Star.

To je šele drugič od leta 2018, ko se jim je pridružil James, da so za igro nared prav vsi igralci LA Lakers. Prvič se je to zgodilo 22. novembra 2025. Trojica James-Dončić-Austin Reaves pa bo moči na parketu združila šele enajstič v letošnji sezoni.