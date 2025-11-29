Svetli način
Konec sage: Obradović ni spremenil odločitve

Beograd, 29. 11. 2025 17.42 | Posodobljeno pred eno minuto

Legendarni košarkarski trener Željko Obradović je ostal pri svoji odločitvi, da svoje odstopne izjave ne umakne, saj se ne vidi več pri delu z zdajšnjo ekipo Partizana, hkrati pa na njegovo zdravje vpliva vsakodnevno delo na tako visoki ravni.

Željko Obradović
Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert

Izvršni odbor Partizana je v zadnjih dveh dneh opravil več sestankov in posvetovanj, v petek pa tudi sestanek s trenerjem Željkom Obradovićem na temo njegovega ostanka v klubu na položaju glavnega trenerja prve ekipe.

"Trenerju Obradoviću je bila izkazana polna in nedvoumna podpora, da nadaljuje z delom in izvede vse potrebne korake, da bi črno-beli prebrodili trenutno krizo igre in rezultatov. Po sestanku in dodatnih poskusih predsednika Ostoje Mijailovića ter članov Izvršnega odbora, da Obradovića prepričajo v spremembo odločitve, je dosedanji trener črno-belih ostal pri svoji odločitvi, da svoje odstopne izjave ne umakne, ker se ne vidi več pri delu z zdajšnjo ekipo, kot tudi zaradi vpliva, ki ga ima vsakodnevno delo na tej ravni na njegovo zdravje," so zapisali pri beograjskem velikanu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sestanek Željka Obradovića in članov Izvršnega odbora KK Partizan je trajal več kot dve uri, z odprto razpravo o vseh težavah in možnih rešitvah. "Kljub številnim konstruktivnim predlogom, ki so vključevali tudi morebitne spremembe v ekipi, Željko Obradović, ob zahvali za izkazano podporo, svoje odločitve ni spremenil in ne bo več opravljal funkcije glavnega trenerja črno-belih," dodajajo pri Partizanu.

Ob nastali situaciji je za začetek prihodnjega tedna sklicana seja Upravnega odbora KK Partizan, na kateri bodo razpravljali o imenovanju novega športnega direktorja in strategiji delovanja športnega sektorja, po čemer bo sledila novinarska konferenca.

Zdaj je veliko vprašanje – kdo bo naslednji? Trenutno ekipo na treningu vodi Aleksandar Matović, večletni pomočnik trenerja v strokovnem štabu črno-belih.

