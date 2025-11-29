Konec sage: Obradović ni spremenil odločitve

Izvršni odbor Partizana je v zadnjih dveh dneh opravil več sestankov in posvetovanj, v petek pa tudi sestanek s trenerjem Željkom Obradovićem na temo njegovega ostanka v klubu na položaju glavnega trenerja prve ekipe.

"Trenerju Obradoviću je bila izkazana polna in nedvoumna podpora, da nadaljuje z delom in izvede vse potrebne korake, da bi črno-beli prebrodili trenutno krizo igre in rezultatov. Po sestanku in dodatnih poskusih predsednika Ostoje Mijailovića ter članov Izvršnega odbora, da Obradovića prepričajo v spremembo odločitve, je dosedanji trener črno-belih ostal pri svoji odločitvi, da svoje odstopne izjave ne umakne, ker se ne vidi več pri delu z zdajšnjo ekipo, kot tudi zaradi vpliva, ki ga ima vsakodnevno delo na tej ravni na njegovo zdravje," so zapisali pri beograjskem velikanu.