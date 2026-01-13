Konec sezone za poškodovanega Davisa? Ne, če bo znova zamenjan

"Verjamem, da je obramba tista, ki prinaša naslove v Ligi NBA." To so besede, s katerimi je takratni generalni direktor teksaške zasedbe Nico Harrison branil svojo odločitev, da Luko Dončića pošlje v Los Angeles in namesto njega v Dallas pripelje Anthonyja Davisa . Harrison je medtem že postal bivši, Mavericksi pa so zelo daleč od borbe za naslov.

Davis, ki naj bi bil poglavar njihove obrambe, je od menjave za Dallas odigral 35 tekem. Za primerjavo – Dončić je dres Lakersov oblekel 64-krat. In povsem realne so možnosti za to, da je Davis za Maverickse že odigral zadnji obračun. Novinar ESPN-a Shams Charania namreč poroča, da se je 32-letni Američan odločil za operacijo poškodovanih vezi v levi roki, po kateri ga bo čakalo večmesečno okrevanje. Ker Dallasu v boju za končnico ne kaže najbolje, je povsem možno, da Davis v tej sezoni ne bo več zaigral.

A za to, da Davis pred koncem sezone ponovno stopi na parket najmočnejše košarkarske lige na svetu, obstaja rešitev, ki naj bi bila veliko bolj verjetna, kot si mnogi predstavljajo. Charania namreč pravi, da je Dallas ponovno odprl pogovore o menjavi Davisa, zainteresiranih pa naj bi bilo več ekip. Če bi bil zamenjan v moštvo, ki se bori za končnico, bi časovnica okrevanja omogočila, da se Davis vrne tekom letošnje končnice.