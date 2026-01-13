Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Konec sezone za poškodovanega Davisa? Ne, če bo znova zamenjan

Dallas, 13. 01. 2026 20.45 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Anthony Davis

Anthony Davis, ki je bil pred slabim letom del ene najodmevnejših menjav v zgodovini Lige NBA, bo moral na operacijo poškodovanih vezi v levi roki in bo odsoten več mesecev, tako da je njegove sezone v Dallasu verjetno že konec. Bolj kot to pa košarkarski svet preseneča novica, da bi lahko kmalu dobil novega delodajalca. Zainteresiranih naj bi bilo več ekip.

"Verjamem, da je obramba tista, ki prinaša naslove v Ligi NBA." To so besede, s katerimi je takratni generalni direktor teksaške zasedbe Nico Harrison branil svojo odločitev, da Luko Dončića pošlje v Los Angeles in namesto njega v Dallas pripelje Anthonyja Davisa. Harrison je medtem že postal bivši, Mavericksi pa so zelo daleč od borbe za naslov.

Anthony Davis
Anthony Davis
FOTO: AP

Davis, ki naj bi bil poglavar njihove obrambe, je od menjave za Dallas odigral 35 tekem. Za primerjavo – Dončić je dres Lakersov oblekel 64-krat. In povsem realne so možnosti za to, da je Davis za Maverickse že odigral zadnji obračun. Novinar ESPN-a Shams Charania namreč poroča, da se je 32-letni Američan odločil za operacijo poškodovanih vezi v levi roki, po kateri ga bo čakalo večmesečno okrevanje. Ker Dallasu v boju za končnico ne kaže najbolje, je povsem možno, da Davis v tej sezoni ne bo več zaigral.

A za to, da Davis pred koncem sezone ponovno stopi na parket najmočnejše košarkarske lige na svetu, obstaja rešitev, ki naj bi bila veliko bolj verjetna, kot si mnogi predstavljajo. Charania namreč pravi, da je Dallas ponovno odprl pogovore o menjavi Davisa, zainteresiranih pa naj bi bilo več ekip. Če bi bil zamenjan v moštvo, ki se bori za končnico, bi časovnica okrevanja omogočila, da se Davis vrne tekom letošnje končnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba anthony davis dallas mavericks poškodba operacija menjava

Košarkarski zmaji z zmago v Litvi naredili velik korak h končnici

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Srbeča koža pri otrocih? Preverite, ali gre za garje
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
zadovoljna
Portal
Po ženini smrti ostal sam s tremi sinovi
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
cekin
Portal
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Kaj je INR račun?
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
moskisvet
Portal
Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Obiskal ga je duh pokojne matere
Obiskal ga je duh pokojne matere
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450