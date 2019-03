Kontroverzni Miličić odkrito o incidentih: Howarda sem želel premlatiti

V Združenih državah Amerike je nekdanji razvpiti srbski košarkar Darko Miličić , sicer eden od najbolj nadarjenih centrov svoje generacije (1985), preživel 10 NBA sezon, v katerih je zamenjal lepo število delodajalcev. Ob Detroitu, ki ga je na naboru leta 2003 izbral kot drugega, takoj za izjemnim LeBronom Jamesom , je med drugimi branil barve Orlanda, Memphisa, New Yorka, Minnesote in Bostona, kjer zaradi številnih incidentov nikoli ni uspel upravičiti visokih pričakovanj javnosti in košarkarskih strokovnjakov. Nedavno je danes 33-letni Darko Miličić, ki se je po končani karieri posvetil sadjarstvu, v oddaji 'Goli život' na eni od srbskih komercialnih televizij razkril številne pikantne podrobnosti iz svoje ne ravno blesteče kariere onkraj Atlantika.

Prva je povezana z nekdanjim zlatim slovenskim selektorjem Igorjem Kokoškovom, s katerim sta nekaj časa sodelovala pri Pistonsih, kjer je omenjeni izvrstni srbski strokovnjak med letoma 2003 in 2005 v vlogi pomočnika trenerja pomagal legendarnemu Larryju Brownu."Prišel sem na dopoldanski trening neposredno z nočne zabave, k meni pristopi tedanji pomočnik Larryja Browna Igor Kokoškov in me opozori, naj ne hodim blizu trenerju, ker zaudarjam po alkoholu," je eno od neprijetnih izkušenj tekom aktivne kariere opisal kontroverzni Miličić, ki nima ravno najlepših spominov druženja z nekdanjimi ameriškimi soigralci. "Ko sem začenjal svojo profesionalno pot v Vršcu pri Hemofarmu, smo s soigralci veliko časa preživljali skupaj. Bodisi ob skodelici kave bodisi na kosilu, vselej smo bili povezani med seboj, medtem ko je v ZDA kultura druženja na povsem drugi ravni. Ni pristnosti v medčloveških odnosih, čuti se ta ameriška hladnost ... Ob eni priložnosti, ko smo šli na pijačo - bilo je približno deset ljudi - je končni račun znašal nekaj deset dolarjev, in namesto, da ga poravna ena oseba glede na milijonske zaslužke, je vsak iz svojega žepa povlekel 10 dolarjev. Mislil sem, da sanjam, zato sem račun poravnal kar sam. Vsi so me le debelo gledali, meni pa je šlo na bruhanje," je bil brutalno iskren nekdanji kontroverzni košarkar.



Za edino napako šteje konflikt s slovitim Dwightom Howardom. "Na enem od treningov sem ga lovil, ker sem ga želel premlatiti kot vola. Bil je zelo zvit košarkar, na treningih se je pogosto služil z zvijačami, ki so mi šle pošteno na živce. Na koncu sem ugotovil, da je super fant, ki je globoko v veri," je še dodal Miličić.