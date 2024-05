Kontroverzni predsednik Panathinaikosa znova besnel nad sojenjem

"55 sekund pred koncem tekme je stopil na črto, pred vašimi očmi. Kljub temu žogo niste dali Panathinaikosu. Nekaj sekund kasneje, 14 sekund pred koncem štejete koš, ki ni veljal. Namesto, da poberemo žogo in imamo napad 15 sekund do konca, jim podarite posest. Ali gleda to kdo iz Evrolige? Gospod Bodiroga (Dejan), gospod Motiejunas (Paulius) boste kaj rekli na to?"

Situacija s tekme, ki jo opisuje predsednik Giannakopoulos, ko naj bi Josh Nebo stopil na črto: