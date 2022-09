Kontroverzni Sarver se je odločil prodati franšizo Phoenix Suns

Lastnik moštva v severnoameriški košarkarski ligi NBA Phoenix Suns, Robert Sarver, ki ga je liga NBA kaznovala z globo v višini 10 milijonov dolarjev in enoletno prepovedjo delovanja v košarki zaradi rasističnih pripomb in zaničevanja žensk na delovnem mestu, je v sredo dejal, da bo prodal klub, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po kaznih, ki so bile problematičnemu Robertu Sarverju izrečene prejšnji teden, je vodja sindikata igralcev lige NBA Tamika Tremaglio pozvala k dosmrtni prepovedi delovanja Sarverja v košarki. Tudi zvezdnika lige NBA LeBron James in Chris Paul sta javno objavila, da kazni, ki jih je prejel Sarver, niso dovolj stroge. "Naša liga je to vse skupaj napačno zapeljala," je ob objavi kazni zapisal James na Twitterju. "Rad imam to ligo in globoko spoštujem naše vodstvo. Ampak to ni prav. Na nobenem delovnem mestu ni prostora za zaničevanje žensk, seksizem in rasizem," se je odzval James.

Predstavniki PayPala, glavnega sponzorja arizonskih Sonc, so sporočili, da ne bodo obnovili pogodbe z ekipo, če bo Sarver še vedno vpleten v delovanje kluba. "V trenutnem neprizanesljivem ozračju je postalo boleče jasno, da vse, kar sem dobrega naredil ali bi še lahko naredil, ne odtehta stvari, ki sem jih rekel v preteklosti. Iz tega razloga sem začel postopek iskanja kupcev za Suns in žensko ekipo v WNBA Mercury," je sporočil 60-letni Sarver.

Sarverjeve težave so se začele novembra lani, ko je novičarski portal ESPN objavil zelo obremenilno poročilo, ki ga je pozneje potrdila tudi notranja preiskava NBA. Kot so ugotovili, je Sarver petkrat uporabil žaljivo besedo za temnopolte Američane, ponižujoč jezik je uporabljal tudi v komunikaciji z uslužbenkami. Med drugim je noseči zaposleni povedal, da ne bo mogla opravljati svojega dela, ko bo postala mati. Dajal je tudi neprimerne komentarje in "zbijal šale" o seksu in anatomiji ter vpil na zaposlene in jih preklinjal na načine, ki bi jih lahko označili za ustrahovanje "po standardih na delovnem mestu". Preiskava je dodala, da Sarver ni uporabljal "rasno neobčutljivega jezika z namenom poniževanja ali zaničevanja".

