Kontroverzni Turek z izjavo dvignil veliko prahu v Srbiji: 'Ti si sramota za košarko'

Do tu vse lepo in prav, dokler pred mikrofon ene od predstavnic za odnose z javnostmi pri ulebovi Evroligi ni stopil omenjeni Ergin Ataman in podal v prvi vrsti zelo nespoštljivo izjavo do tekmeca, čigar zmaga je bila čista kot solza. "Nismo se borili, moramo pa nemudoma začeti z vadbo boksa, kajti tokratna tekma s Partizanom ni imela veliko skupnega s pravo košarko," je uvodoma dejal vidno nervozni trener aktualnega evropskega klubskega prvaka iz Aten in nadaljeval: "Košarka očitno ni več samo umetnost doseganja košev in lepih podaj, ampak tudi bitka na mišice. Mi se nismo uspeli prilagoditi na ta način igre in doživeli visok poraz. V vsakem primeru pa začenjamo z uvajanjem treninga borilnih veščin."

Kontroverzni turški strokovnjak je sicer znan po tem, da se težko sooča s porazi. In nič drugače ni bilo po neuspehu "njegovega" Panathinaikosa na gostovanju pri beograjskem Partizanu, ki je odigral tekmo za košarkarske sladokusce in slavil prepričljivo z 91:73.

Izjava trikratnega evropskega klubskega prvaka z Anadolu Efesom in Panathinaikosom je v Srbiji dvignila veliko prahu. Tamkajšnji predstavniki medijev so kar tekmovali med seboj, kdo bo uporabil bolj "strupen" naslov na račun Atamana. "Ataman, ti si sramota za košarko in dno športa," so zapisali v Kurirju, v Blicu pa so šli še korak dlje in med drugim spomnili na nedavni incident s predhodnega evroligaškega dvoboja iz atenske OAKA Arene, kjer bi morala Barcelona dobiti obračun s Panathinaikosom, a si je Ataman v napeti končnici znova privoščil obsojajoče vreden vložek, ko je preprečil protinapad tekmeca.

"Ataman je veliki manipulator. Tanka je meja med športno predrznostjo na eni in načrtovano ošabnostjo na drugi strani. In Ataman je prav gotovo precej več tega drugega kot prvega. Znova je splavala na površje njegova nedorečena nrav, nepredvidljivost, ki nemalokrat prestopi meje dobrega okusa," pa so zapisali v Blicu. Partizan se je s to zmago – šesto ob osmih porazih – nekoliko povzpel po lestvici in je sedaj na 11. mestu, Panathinaikos pa je z osmimi zmagami in šestimi porazi šesti.