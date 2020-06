Koper Primorska brez licence za naslednjo sezono: grozi izpad v 4. SKL

Medtem ko Sobočani začetega postopka licenciranja zaenkrat niso izpeljali do konca, Koprčani licence za 1. SKL niso prejeli, saj niso izkazali izpolnitve nekaterih obveznih finančnih kriterijev. Oboji lahko na izdano odločbo z novimi dokazili in v predpisanem roku vložijo pritožbo na pritožbeni senat za licenciranje. V prvem delu licenciranja za tekmovalno sezono 2020/2021 so klubi sicer morali oddati dokumentacijo, ki izkazuje ustrezne športne in pravne kriterije ter finančne kriterije za koledarsko leto 2019.

Za pridobitev tekmovalne licence ligo Nova KBM je zaprosilo 11 klubov, za 2. SKL je vlogo oddalo 14 klubov, za 3. SKL pa 21 klubov, medtem ko ženski klubi licenciranja ne opravljajo. Klube 1. SKL, 2. SKL in 3. SKL v mesecu septembru čaka še drugi del licenciranja, ko bodo tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi, infrastrukturnimi in finančnimi kriteriji za prvo polovico koledarskega leta 2020.