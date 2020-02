Koper Primorska in Helios Suns prva pokalna polfinalista

Primorci niso imeli večjih težav z Rogaško. Že v prvem polčasu so vodili za 25 točk, a ob koncu polčasa malenkost popustili (48:35). Na začetku drugega dela so znova zaigrali bolj osredotočeno in povišali prednost, ki so jo mirno zadržali do konca. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Aleksandar Lazić s 26 točkami, pri gostih pa je Malcolm Bernard dosegel 23 točk.