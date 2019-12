Koper Primorska proti Zadru do sedme zmage v ligi ABA

Na vrhu lestvice lige ABA je Budućnost iz Podgorice, ki je na dosedanjih desetih tekmah dosegla devet zmag in doživela zgolj en poraz. Izbranci domačega trenerja Jurice Golemca so postopoma lomili odpor Dalmatincev, ki so jim v prvi polovici tekme povzročili kar nekaj preglavic. Še v 16. minuti so tekmecu gledali v hrbet, po zaostanku 26:28 pa so naredili delni izid 11:0 in v 19. minuti povedli za devet točk (37:28), kar je bila tudi njihova najvišja prednost v prvem polčasu.

Koprčani so v začetku drugega polčasa povsem zasenčili goste iz Zadra in jim že v tretji minuti nadaljevanja ušli za 11 točk (44:33). V nadaljevanju so Koprčani igrali po sistemu toplo-hladno, z neodgovorno igro pa so tekmecem dovoli, da so jim v izdihljajih tekme zadihali za ovratnik. V zadnji minuti je njihova prednost znašala le dve točki (80:78), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so se le zbrali in dosegli načrtovano zmago.V koprski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Ivan Marinković in Lance Harris. Prvi je dosegel 20, drugi pa 19 točk. Koprska ekipa bo naslednjo tekmo igrala v nedeljo, 15. decembra, ko bo gostovala pri Igokei.

Izid:

Koper Primorska - Zadar 83:78 (21:18, 37:33, 62:52)

Koper Primorska: Holt 7 (4:4), Harris 19 (2:4), Barič 2 (2:2), Lazić 4 (1:2), Marinković 20 (2:4), Hodžić 3, Jagodić Kuridža 16 (5:8), Dimec 2, Šiško 10;

Zadar: Uljarević 3, Allen 23 (3:4), Ivanov 7 (1:4), Vuković 4, Mavra 26 (9:9), Keller 5 (1:1), Gilbert 4 (2:2);