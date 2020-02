Pokal Spar: Koper prvi finalist, drugi polfinale med Olimpijo in Krko

Za Primorsko je to tretja zaporedna uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja, ob tem, da je lovoriko dvignila tako 2018 kot 2019, hkrati pa priložnost za drugi naslov v tej sezoni in šestega v nizu. Septembra so v Podčetrtku postali zmagovalci superpokala, v lanski sezoni pa so osvojili vsa štiri možna tekmovanja - superpokal, pokal, državno prvenstvo in ligo Aba 2.

Koprčani so vodili praktično celo tekmo, nasprotnika pa so nadigrali skoraj v vseh elementih igre. Že po prvi četrtini so imeli dvomestno prednost, jo nato v prvem polčasu nadgradili na 17 točk (40:23), dokončno pa je bil zmagovalec odločen po treh četrtinah, ko je semafor kazal rezultat 65:46.

Pri Kopru Primorski, ki je dobila skok kar z 41:22 ter imela višji odstotek zadetih metov iz igre, za tri točke in s črte prostih metov, a izgubila tudi 21 žog, je igralo le osem košarkarjev. Izstopal je Aleksandar Lazićs 23 točkami in 14 skoki (met iz igre 9:14, trojke 3:4). Dvanajst točk je dodal Marko Luković(5 skokov), enajst paNejc Barič (5 podaj).

Pri Helios Suns, ki so drugo leto zapored izpadli v polfinalu (lani proti Hopsom), sta do dvomestnih številk prišla le Blaž Mahkovic (15 točk, 7 skokov) inBine Prepelič (10 točk).