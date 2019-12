Koper Primorsko zapušča tudi trener Golemac

Slovenski košarkarski državni in pokalni prvak Koper Primorska je ostal brez treh glavnih igralcev. Pred tekmo 13. kroga slovenskega prvenstva so zaradi neizpolnjenih finančnih obveznosti klub zapustili Marko Jagodić Kuridža, Lance Harrisin Marjan Čakarun. Najboljši strelec lige Aba Harris je že našel novo sredino, v nadaljevanju sezone bo nosil dres Mornarja iz Bara. Jagodić Kuridža, ki je tretji najvišje ocenjeni igralec lige Aba, je po podatkih iz Kopra postal novi član evroligaša Crvene zvezde, Čakarun, ki je bil eden najboljših igralcev Primorske na poti do štirih naslovov v prejšnji sezoni, je na Madžarskem.

Košarkarji Kopra Primorske so v sezoni 2018/19 osvojili naslove v vseh štirih tekmovanjih, ki so se jih udeležili - so državni, pokalni in superpokalni prvaki, prvo mesto pa so zasedli tudi v ligi Aba 2. Glede na trenutne razmere v Kopru se poraja vprašanje, ali bodo Primorci sezono sploh lahko odigrali do konca. Kot je poročal portal Primorske novice, je članska ekipa do avgustovske združitve KK Lastovka in ŠD Koš v KK Koper Primorska poslovala kot družba z omejeno odgovornostjo Incognitus, športni marketing d. o. o.

Po podatkih, dostopnih na spletni strani stop-neplačniki, ima zdaj družba blokiran poslovni račun. Večinski ustanovitelj družbe Incognitus je družba Ignotus, storitve in marketing d. o. o. Po navedbah so imeli nekateri igralci in zaposleni v klubu lansko sezono pogodbe sklenjene preko družbe Ignotus. Tudi ta družba ima po podatkih, dostopnih na stop-neplačniki, trenutno blokirana oba poslovna računa. Potapljajočo se koprsko barko je zapustil tudi eden tvorcev uspeha trener Golemac, ki je v četrtek igralce med treningom obvestil, da odhaja. Golemac, ki se je klubu pridružil leta 2017, naj bi nov trenerski izziv našel v Črni gori pri Mornarju. Primorci trenutno v ligi Aba zasedajo četrto mesto in imajo enak izkupiček kot Cedevita Olimpija in Partizan.