Kopitar izbral hokejiste za predolimpijske kvalifikacije

Tekmeci Slovenije bodo reprezentanca Hrvaške, Japonske in Litve. Samo prvo mesto v skupini vodi v zadnji krog kvalifikacij, kjer se bodo delile vstopnice za olimpijske igre v Pekingu čez dve leti. Varovance selektorja Matjaža Kopitarja v ponedeljek in torek čakajo trije treningi na ledu, nato pa v sredo še uradni trening pred začetkom turnirja, ki se bo začel v četrtek s tekmo med Japonsko in Hrvaško.

Slovenija bo na svoji prvi tekmi 6. februarja gostila Litvo. Dan kasneje bo na vrsti obračun s Hrvaško. V nedeljo, 9. februarja, pa bodo za konec risi palice prekrižali še z Japonci. Vse tekme slovenske izbrane vrste se bodo začele ob 19. uri.

Seznam slovenske hokejske reprezentance:

Vratarji

Luka Gračnar (Storhamar, Norveška)

Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka)

Matija Pintarič (Rouen, Francija)

Branilci

Aljoša Crnovič (Jesenice)

Kristjan Čepon (Olimpija)

Blaž Gregorc (Vitkovice, Češka)

Miha Logar (Olimpija)

Aleksandar Magovac (Poprad, Slovaška)

Žiga Pavlin (Košice, Slovaška)

Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, Poljska)

Jurij Repe (Košice, Slovaška)

Miha Štebih (Krakow, Poljska)

Nejc Stojan (Jesenice)

Napadalci

Tadej Čimžar (Katowice, Poljska)

Boštjan Goličič (Bordeaux, Francija)

Žiga Jeglič (Mlada Boleslav, Češka)

Luka Kalan (Unia Oswiecim, Poljska)

Gregor Koblar (Unia Oswiecim, Poljska)

Gal Koren (Olimpija)

Anže Kuralt (Fehervar, Madžarska)

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Avstrija)

Robert Sabolič (Ambri Piota, Švica)

Rok Tičar (KAC, Avstrija)

Blaž Tomaževič (Jesenice)

Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Nemčija)

Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija)

Miha Zajc (Innsbruck, Avstrija)