Koprčani odpovedali tekmo, je to začetek konca?

Komisar tekmovanja Gorazd Trontelj bo, kot piše na uradni spletni strani KZS, glede tekme odločal v skladu z določili pravilnika. Koprčani o nadaljnji situaciji glede nastopanja v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, vodstvu KZS in tekmovalni komisiji še niso podali uradnega obvestila, a po zanesljivih in preverjenih informacijah je stanje v klubu katastrofalno, seveda kar se tiče finančnega stanja, tako da se obeta celo najbolj črn scenarij. So Koprčani svojo zadnjo tekmo na tako visokem nivoju že odigrali?