Koprčani po sladki zmagi nad Olimpijo: Dihamo en za drugega in krvavimo skupaj

Košarkarji Koper Primorske so zmaje v minulih dveh sezonah obakrat odpravili v polfinalu, tokrat pa v finalu. Tokrat na presenečenje mnogih. Tudi Koprčanov samih. "Sedem igralcev, sedem borcev, ki ob ostalih na klopi sestavljajo neverjetno ekipo, pred katero se lahko samo priklonim in ji čestitam za zmago. Vesel sem predvsem zaradi njih, ker so dokazali, kaj je pripadnost klubu in volja. Za nas je bila to peta tekma v osmih dneh, vendar igralci niso čutili utrujenosti. Dihali so en za drugega in poskrbeli za zmago, ki je res nismo pričakovali," je povedal trener KK Koper Primorska Andrej Žakelj, ki je priložnost za delo v vlogi glavnega trenerja dobil, ko je zdajšnji trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac decembra razdrl pogodbo s Koprčani. Ni treba posebej izpostavljati, da motivacije Koprčanom proti nekdanjemu trenerju, ki je zapustil 'potapljajočo se barko', ni manjkalo ... "Presrečen sem, še povsem po vsem tem, kar se nam je zgodilo v tej sezoni. Kapo dol vsem igralcem. Dihamo en za drugega, krvavimo skupaj in ta zmaga je dokaz tega. V tekmo smo šli brez pritiska in se držali svojega načrta," je po zlata vredni lovoriki za Koprčane izpostavil kapetan klubaAlen Hodžić.

Vodilni možje ljubljanskega kluba na čelu s športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem bi si ob urejenih pogojih za dobro delo v klubu zagotovo želeli videti vsaj del takšne pripadnosti klubu, kot so jo v nedeljo prikazali Koprčani. Še vedno se je namreč težko znebiti občutka, da v igri zmajev v tej sezoni ni prave kemije, je pa dobra individualna statistika določenih posameznikov.

"Veliko preobratov in na koncu zaslužena zmaga Koper Primorske. Naši tekmeci so prikazali odlično predstavo in zadevali mete iz vseh položajev. Mi nismo odigrali dovolj agresivno, pustili smo jim tudi, da so prihajali do odprtih metov iz igre. Enostavno nismo zaigrali z dovolj energije," je po tekmi priznal kapetan zmajev Jaka Blažič. Zakaj ni bilo prave energije ob urejenih delovnih pogojih, bo najverjetneje moral ugotoviti trenerski štab. Poleg tega je Olimpija pošteno visela že na tekmi s Krko, ki jo je dobila šele v podaljšku z noro in 'nemogočo' trojko Eda Murića v zadnjih stotinkah sekunde.

Vrnitev odpisanih

Potem ko je Cedevita Olimpija, ki je pred to sezono z združitvijo dveh klubov začela izjemno ambiciozni projekt, pred kratkim Kopru 'vzela' trenerja Golemaca in še košarkarja Ivana Marinkovića, pa se Koprčani niso dali. Še tretjič zapored so osvojili Pokal Spar in pokazal, da jim finančne težave niso vzele volje in želje do dobre košarke, čeprav je v javnosti marsikdo koprski klub, ki je prvoligaško licenco dobil s strani domžalske KK Lastovke, že ugasnil.

Košarkarska javnost se čudi, kako v takšnih okoliščinah, ko so klub zapustili številni igralci in trener Golemac, še vedno uspeva beležiti takšne rezultate. Predvsem ker je ob odhodu kar petih nosilcev klop Koprčanov precej krajša, finalna tekma Pokala Spar pa je bila še peta v osmih dnevih. Vse to kaže, da so bili temelji ambiciozno zastavljenega projekta, ki se je izjalovil zaradi drastičnega zmanjšanja financiranja glavnih pokroviteljev, več kot odlično zastavljeni.

Nova klofuta za Olimpijo

Težko bi rekli, da je v nedeljo učenec premagal učitelja, saj je Žakelj v trenerski posel vpet že precej dlje časa kot nekdanji košarkar Golemac, a drži, da je bil Žakelj pomočnik Hrvata na klopi Primorske v za Koprčane sanjski sezoni.

Golemac je ob koncu januarja prejel vabilo na razgovor in sprejel službo pri Cedeviti Olimpiji. Nanj so polagali veliko upov. A zalomilo se je že na prvem pravem preizkusu – ta je bil še toliko bolj pomemben zaradi hitrega slovesa iz EuroCupa. Zdaj Ljubljančanom ostaneta liga ABA, kjer jih čaka težka naloga v boju za zaključni turnir ter državno prvenstvo. Tu si nove klofute ne bodo smeli privoščiti, sicer bo ambiciozni projekt postavljen pod velik vprašaj.