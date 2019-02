Koprčani po ubranjeni pokalni lovoriki prišli na okus: 'Hočemo vse štiri naslove v sezoni'

V slovenskem košarkarskem klubskem prostoru se pripravlja velika prevetritev. Sixt Primorska ima po osvojeni pokalni lovoriki v žepu že dva naslova v tekoči sezoni, ambiciozni in dobro organizirani Primorci pa precej glasno napovedujejo, da bodo do konca sezone v rokah imeli "poker lovorik". S tem bi povsem prevzeli košarkarski klubski "primat" v Sloveniji.

Jurica Golemac FOTO: Damjan Žibert

Košarkarji Sixta Primorske so drugič zapored postali zmagovalci pokala Spar. V finalu zaključnega turnirja v Kopru so premagali Hopse Polzelo z 91 : 72. Primorci so zasluženo osvojili tretjo lovoriko v zgodovini kluba, saj so v polfinalu suvereno izločili dvajsetkratne pokalne prvake Petrol Olimpijo, v finalu pa so bili še prepričljivo boljši od Polzeljanov, ki tako ostajajo pri eni osvojeni pokalni lovoriki iz leta 1996.

Najboljši igralec zaključnega turnirja je bil član zmagovalne ekipe Marjan Čakarun, ki je v finalu dosegel 32 točk in zbral enajst skokov.

"Priznam, bili smo pod pritiskom, saj smo igrali doma, bili smo favoriti in vsi so od nas pričakovali zmago. Zato smo tekmo začeli v krču in potrebovali smo kar nekaj časa, da smo začeli igrati našo košarko. Nato sta vendarle prišli do izraza kakovost in daljša klop, tako da smo povsem zasluženo zmagali. Prepričan sem, da imamo toliko kvalitete, da nas v štiridesetih minutah težko nekdo nadigra," po osvojeni drugi lovoriki v sezoni pravi trener Koprčanov Jurica Golemac. Košarkarji z Obale so v tekoči sezoni že osvojili superpokalno lovoriko po zmagi nad Petrolom Olimpijo, do konca pa imajo možnosti "vzeti" še dve. Tisto v drugoligaškem tekmovanju lige ABA in državni naslov prvaka. "Prepričani smo, da imamo kakovost za uresničitev velikega cilja, ki nas bo vodil v nadaljevanju sezone," sporoča prvi operativec kluba iz Kopra Matej Avanzo.





Matej Avanzo FOTO: POP TV

V finalu zaključnega turnirja slovenskega pokala je blestel 28-letni hrvaški reprezentant Marjan Čakarun.

Košarkarjem Sixta Primorske se obeta sanjska sezona. V žepu že imajo dve lovoriki, v igri pa imajo še dve. In obakrat zelo dobro izhodišče.

"Hopsi so odigrali izjemni dve četrtini, zadeli so vse mogoče in bili zasluženo v prednosti. Med odmorom smo se zmenili, da v drugem polčasu zaigramo veliko bolj agresivno, kar se je hitro odrazilo na semaforju. Prvi cilj sezone smo dosegli, zdaj pa nas čakata še dva. Glede na kakovost, ki jo premoremo, moramo pridno trenirati, in mislim, da se bo vse dobro končalo," je povedal MVP turnirja v Kopru. Košarkarjem Sixta Primorske se obeta sanjska sezona. V žepu, kot rečeno, že imajo dve lovoriki, v ligi ABA so prvi po rednem delu in favoriti za končni naslov, tudi v domačem prvenstvu so po rednem delu daleč pred vsemi. Jim bo uspel veliki met in bodo zares osvojili "poker" lovorik?