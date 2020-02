Koprčani slavili tretjič zapored v regionalni ligi

Gostitelji so sicer slabše začeli tekmo in presenetljivo proti najslabši ekipi lige v uvodni četrtini za razpoloženimi gosti zaostajali kar za deset točk. A že v drugi so koprski tigri strnili vrste, po razburljivi borbi dobili četrtino s + 11 in na odmor ob polčasu odšli s prednostjo ene točke. Uspešno so igrali tudi v tretji četrtini in zdelo se je, da bodo tekmo varno pripeljali do konca. A gosti še niso rekli zadnje besede. Mega Bemax je sredi zadnje četrtine povedel s 76:75, a takoj zatem je Koprčanom uspel niz 8:0, s katerim so rešili vprašanje o zmagovalcu.

Najbolj razpoložen v vrsti zmagovalcev je bil s 24 točkami Nejc Barič, ki je zbral še sedem skokov in pet podaj, 23 točk je k zmagi dodal Sterling Dupree Gibbs. Pri gostih je največ točk, 22, dosegel Kendrick Perry (22 točk).

Izid:

Koper Primorska - Mega Bamax 93:87 (15:25, 43:42, 68:62)