Koprčani ubranili pokalno lovoriko

Koprčani so zasluženo prišli do tretje lovorike v zgodovini kluba (pokal 2018, superpokal 2018), saj so v polfinalu suvereno izločili dvajsetkratne pokalne prvake Petrol Olimpijo, v finalu pa so bili prepričljivo boljši od Polzeljanov, ki tako ostajajo pri eni osvojeni pokalni lovoriki iz leta 1996. Najboljši igralec zaključnega turnirja je bil član zmagovalne ekipe Marjan Čakarun, ki je v finalu dosegel 32 točk in zbral enajst skokov. Osemindvajsetletni hrvaški reprezentant je še posebej dobro igral v tretji četrtini, v kateri je dosegel deset točk in ujel pet odbitih žog. Njegov prispevek je bil pomemben dejavnik pri delnem izidu 24:6, ki je Sixt Primorsko od zaostanka 36:40 pred koncem prvega polčasa popeljal do vodstva 60:46 v 27. minuti. Glede na razliko na semaforju, širši in kakovostnejši izbor igralcev ter prednost domačih navijačev so imeli Koprčani v zadnjih desetih minutah tlakovano pot do lovorike. Opravili so jo brez pretresov, tako da je lahko Marjan Čakarun svojo najboljšo predstavo v dresu Sixt Primorske kronal z metom 13:19 in statističnim indeksom 41. Pred članskim finalom je v dvorani Bonifika potekal tudi zaključni turnir mini pokala Spar. V kategoriji igralcev do 13 let so slavili košarkarji Ljubljane pred Triglavom, Slovanom in Šentjurjem.