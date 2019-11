Koprčani z zmago v Beogradu pozabili na polom proti Olimpiji

Čeprav so Koprčani vodili večji del srečanja, so morali do zadnjih minut trdo garati za uspeh. Domačini se v nobenem trenutku niso predali in so večkrat skoraj povsem izničili tudi dvomestno prednost gostov. Tako so vodstvo 51:41 v naslednjih minutah znižali na 51:47, ali pa 72:60 na 72:68. Tudi v zaključku tekme varovancem trenerja Jurice Golemcavodstvo s 77:71 ni zadostovalo za mirno končnico.

Mega Bemax, ki ima v svojih vrstah dva slovenska košarkarja, Jurija Macuroin Blaža Mesička, se je približala na 73:77. Na srečo slovenskih prvakov so ti v zadnji minuti kar štirikrat uspešno skočili v napadu in preko Ivana Marinkovićas črte prostih metov prišli do končnega izida. Ameriški branilec Stephen Holtje v primorskih vrstah dosegel največ, 19 točk.

Izid 7. kroga lige Aba:

Mega Bemax ‒ Koper Primorska 73:79 (22:24, 41:46, 59:67)

* Dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 1000, sodniki: Radović, Peić (oba Hrvaška), Jovčić (Srbija).

* Mega Bemax: Mišković 14 (4:6), Atić 12 (1:2), Ašćerić 8, Miljenović 7 (2:2), Simonović 11 (5:5), Tanasković 10 (1:6), Stanić 6 (0:3), Mesiček 5 (1:1).

* Koper Primorska: Holt 19 (1:1), Harris 15 (1:1), Čakarun 8 (6:6), Lazić 3, Marinković 6 (2:2), Hodžić 9, Jagodić Kuridža 15 (5:7), Šiško 2, Vončina 2.

* Prosti meti: Mega Bemax 14:25, Koper Primorska 15;17.

* Met za tri točke: Mega Bemax 9:20 (Atić 3, Ašćerić 2, Mišković 2, Miljenović, Tanasković), Koper Primorska 10:32 (Hodžić 3, Holt 2, Harris 2, Jagodić Kuridža 2, Lazić).

* Osebne napake: Mega Bemax 22, Koper Primorska 25.

* Pet osebnih: /.