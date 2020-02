Koronavirus košarkarsko Evroligo pregnal v Ljubljano

Deželna vlada v Benečiji je za zajezitev izbruha nevarne okužbe med drugim odpovedala vse množične javne prireditve, vključno s športnimi tekmovanji. Takšen ukrep velja vse do 1. marca. Vodstvo FIBA Europe je tako sprejelo odločitev, da za sredo načrtovanih tekem ženske evrolige ne bodo odpovedali, ampak bosta tekmi skupine A in skupine B v četrtek, 27. februarja, v Areni Stožice v Ljubljani. Reyer Venezia in Riga bosta igrala ob 17.30, Famila Schio - Sopron pa ob 20. uri. Za ekipo iz Schia igra slovenska košarkarska reprezentantka Eva Lisec, ki bo tako dobila edinstveno priložnost zaigrati za svoj klub na domačem parketu dvorane Stožice.



Vnovična vrnitev Evrolige v slovensko prestolnico pa bo potekala brez navijaškega pridiha. Kot so naknadno sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije, bosta obe iz Italije prestavljeni tekmi v Stožicah potekali za pred navijaško javnostjo zaprtimi vrati.