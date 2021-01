Koronskim težavam Dallasa ni videti konca: okužen še Kleber

Luka Dončić, Maxi Kleber in Willie Cauley-Stein.

Zaradi dveh okužb v zadnjih treh dneh bo po poročanju Bleacher Reporta Dallas danes zaprl tudi svojo dvorano za trening. Si pa lahko pri Dallasu vsaj malce oddahnejo ob novici, da se po napovedih že prihodnji teden na parkete lige NBA vrača odlični Latvijec Kristaps Porzingis , ki bo ob številnih odsotnostih in manku dobrih visokih košarkarjev prišel še kako prav.

Luka Dončić ima tako ob sebi vse manj soigralcev, na katere lahko računa v naslednjih nastopih. Že na petkovi tekmi proti Denver Nuggets (124:117) so v moštvu iz Dallasa zaradi protikoronskih protokolov lige manjkali Jalen Brunson , Dorian Finney Smith in Josh Richardson .

Maxi Kleber je v tej sezoni na devetih tekmah v povprečju prispeval 7,4 točke in 5,3 skoka. Za Dallas nastopa od sezone 2017/2018, doslej pa se je najbolj izkazal lani, ko je dosegal 9,1 točke in 5,2 skoka. 28-letnik prihaja iz nemškega Würzburga, ki je ligi NBA že dal enega slovitega košarkarja, in sicer prav Dallasovo legendo Dirka Nowitzkija.