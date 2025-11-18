Zvezdina pritožba ni uspela: koš je bil za dve točki

V Stožicah je bilo v ponedeljek zvečer več kot 6000 gledalcev.

Ponedeljkovo tekmo v Ljubljani so sodili Tomislav Hordov, Josip Radojković in Marko Mustapić . Beograjčani so se po tekmi pritožili, danes pa je sodniška komisija potrdila odločitev sodnikov v dvorani v Stožicah. " Ob koncu tekme je košarkar Miller-McIntyre, iz Crvene zvezde skušal zadeti koš za tri točke. Žoga je šlo skozi obroč, ko je na uri ostalo 0,7 sekunde. Po pregledu posnetka IRS so sodniki odločili, da obstaja jasen dokaz, da koš šteje samo dve točki, do konca tekme pa je ostala še ena sekunda. Sodniki so pravilno uporabili IRS protokol in sprejeli pravo odločitev ," srbska tiskovna agencija Tanjug povzema odločitev sodniške komisije.

Vodstvo Crvene zvezde se je takoj po tekmi pritožilo na sodniško odločitev in končni izid tekme, na spremembo ob dosojenem košu in celoten sodniški kriterij na tekmi v Ljubljani. Pri Crveni zvezdi so bili prepričani, da je Codi Miller-McIntyre zadel trojko za izenačenje. To so sodniki sprva tudi pokazali v svoji odločitvi, po pregledu posnetka pa so jo spremenili.

Predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić je pozval vodstvo lige naj o primeru hitro odloči in kaznuje vpletene zaradi "kriminalnega obnašanja sodnikov in neenakega kriterija med tekmo s Cedevito Olimpijo", še piše Tanjug.