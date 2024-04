Koš od semaforja, podaja z nogo ... Dončić znova navduševal na ogrevanju

Za Luko Dončića noben met ni nemogoč. To je dokazal pred napeto tekmo proti Houstonu, ki jo je Dallas z izjemno borbeno igro po podaljšku tudi dobil. Slovenski reprezentant, ki na ogrevanjih pred tekmami vselej skrbi za sproščeno vzdušje, je tokrat v domačem American Airlines Centru pokazal svoj izjemen občutek za prostor in žogo. Izpod obroča je žogo vrgel visoko proti stropu dvorane in jo odbil od semaforja najprej v tla, nato pa v obroč, pod katerim je stal ob izmetu. Noro.

A to ni bilo vse, kar je gledalcem, ki so se zbrali dovolj zgodaj, pokazal Dončić. Ko so Mavericksi na ogrevanju vadili akcije, se je slovenski reprezentant odločil za še eno privlačno dejanje. Soigralcu Dwightu Powellu je za zabijanje podal kar z nogo. In to tako, da si je pred tem žogo podal med nogami ter jo nato s peto brcnil v zrak za popoln t. i. alley-oop Powella. Neverjetno.