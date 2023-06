Črnogorke bodo generalka za Eurobasket: Rezultat ne bo v prvem planu

Žensko evropsko košarkarsko prvenstvo, ki ga bosta od 15. do 25. junija gostila Ljubljana in Tel Aviv, je pred vrati. Z odštevanjem do vrhunca košarkarskega poletja so začele tudi slovenske košarkarice. Po prostem ponedeljku so Slovenke zbrane v Ljubljani, kjer bodo opravile sklepno fazo priprav. Reprezentantka Tina Cvijanovič se v novi sezoni seli v italijansko prvo ligo.

V Stožicah vadi štirinajsterica košarkaric, izmed katerih bo strokovni štab izbral ekipo za nastop na evropskem prvenstvu. Slovenke v prihodnjih dneh čakata še zadnji dve pripravljalni tekmi. V četrtek, 8. junija v Ljubljani ter v petek na Planini v Kranju. Tekmice Slovenk bodo obakrat Črnogorke. Tekmi se bosta začeli ob 18. uri. "Treba je priznati, da je ta mesec dni priprav izjemno hitro minil. Manj kot deset dni do začetka prvenstva smo prišle na prizorišče, da ga dodobra spoznamo in se maksimalno pripravimo. Menim, da smo opravile že kar veliko dela, a kar nekaj stvari, ki jih moramo postoriti, nas še čaka. Iz tega vidika bosta izjemno dobrodošli in pomembni zadnji pripravljalni tekmi s Črno goro. Nato sledi finiš, ko se bomo spogledovale tudi že s tekmicami na prvenstvu," je za uradno spletno stran KZS dejala Tina Jakovina.

icon-expand Eva Lisec FOTO: Fiba

V Stožicah trenira štirinajst igralk, ki bodo skupaj do konca tedna, ko bo moral strokovni štab reprezentance določiti dvanajsterico za evropsko prvenstvo. Slovenija je do zdaj v pripravah odigrala pet prijateljskih tekem. Uvodni dve proti Madžarski je visoko izgubila, dvakrat je bila boljša od Hrvaške, enkrat pa od Poljske. Proti Črni gori – v četrtek ob 18. uri v Stožicah in v petek ob istem času v Kranju – bo selektor še zadnjič preizkusil taktične zamisli, ki jih je moral precej spremeniti, saj so odpovedi in poškodbe precej oklestile izbrano vrsto. "Tako kot na prejšnjih tekmah tudi proti Črni gori rezultat ne bo v prvem planu. V pripravah se posvečamo predvsem svoji igri, izboljšanju gibanja na parketu in uigravanju določenih akcij," pravi ena od nosilk slovenske igre Eva Lisec.