Irving pojasnil, zakaj je med njim in Dončićem dokončno 'kliknilo'

Ni jih bilo malo, ki so svarili, da je sodelovanje s Kyriejem Irvingom za Dallas slaba naložba. Skeptiki so opozarjali, da se muhasti zvezdnik nikakor ne bo ujel z Luko Dončićem. Lanska sezona, ko so Mavericksi prvič po letu 2011 zaigrali v finalu lige NBA, pa je pokazala, da to ne bi moglo biti dlje od resnice. Pred začetkom nove sezone je Kyrie Irving spregovoril o tem, zakaj sta se s slovenskim zvezdnikom na parketu (in tudi izven njega) tako dobro ujela.