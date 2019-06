Oblakova po 12 letih znova nastopila v domači dvorani, Slovenke pa so gladko zmagale

Slovenske košarkarice nadaljujejo niz pripravljalnih tekem na bližajoče se evropsko prvenstvo. Varovanke selektorja Damirja Grgića so zmagale štirikrat, po Češki, Švedski in Veliki Britaniji so premagale še reprezentanco Slovaške, edini poraz so jim zadale Hrvatice. Slovenske košarkarice se bodo s Slovakinjami znova pomerile danes, ta tekma bo za javnost zaprta. Po prosti nedelji se bo reprezentanca v ponedeljek popoldan zbrala v Zrečah in opravila še zadnji del priprav na EuroBasket. Do odhoda v Niš Grgićeve izbranke čaka le še devet treningov ter gostovanje na turnirju v Rigi, kjer se bodo Slovenke pomerile s Kitajsko in domačo Latvijo, nato jih v Nišu čaka skupina z Madžarsko, Turčijo in Italijo.

"Čestitke igralkam za visoko in zasluženo zmago. Težki pogoji so bili za igranje, zadovoljen sem s pristopom in igro. Rad bi pohvalil publiko v Škofji Loki in mislim, da nas bo veliko navijačev podpiralo tudi na prvenstvu. Zdaj bomo delali predvsem za to, da ohranimo potrebno svežino pred odhodom na prvenstvo," je po tekmi povedal selektor Damir Grgić.

Tekma je bila nekaj posebnega za Tejo Oblak, ki je po dolgih letih znova zaigrala v domači dvorani in dosegla 12 točk."Bilo je res nekaj posebnega, po nekje 12 letih sem se vrnila v domačo dvorano, seveda je na koncu pomembna zmaga. Naslednjih dveh tekem ne igramo doma, predvsem Latvija bo dober konkurent, so dobra reprezentanca, tukaj bomo videli, kje smo."