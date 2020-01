Agonija Olimpije dobila nadaljevanje: Primorska osvojila Stožice

Najboljši slovenski ekipi ta hip sta se po zmagi Koper Primorske izenačili na lestvici lige Aba. Obe imata po deset zmag in sedem porazov, trenutno pa si delita tretje mesto. A že v ponedeljek bi ju lahko prehitela Crvena zvezda, ki gostuje pri Igokei.



Boj za TOP 4, ki zagotavlja končnico in boj za naslov ter posledično mesto v Evroligi bo tako še zelo trd. Pred nekaj tedni se je zdelo, da je Olimpijino mesto v končnici bolj ali manj že zagotovljeno, saj si je s Partizanom in Bodućnostjo dolgo izmenjevala vodilno pozicijo, a so zmaji nato nanizali kar štiri zaporedne poraze.



Na drugi strani Koperčani še naprej presenečajo, saj kljub finančnim težavam in eksodusu najboljših košarkarjev igrajo odlično. V prejšnjem krogu so bili boljši tudi od tretjega slovenskega predstavnika Krke, ki možnosti za prva štiri mesta nima.

* Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Boltauzer, Petek (oba Slovenija), Arsenijević (Srbija).

* Cedevita Olimpija: Krušlin 7 (1:1), Hopkins 2, Murić 8, Mulalić 3, Miller-McIntyre 11 (4:4), Blažič 14 (4:5), Stipanović 4 (2:4), Simonović 12 (6:6), Zirbes 8 (2:3).

* Koper Primorska: Gibbs 8 (3:4), Barič 7 (2:2), Kosi 1 (1:2), Lazić 9, Marinković 10, Hodžić 16, Dimec 6, Luković 15 (0:1).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 19:23, Koper Primorska 6:9.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:31 (Krušlin 2, Murić 2, Blažič 2, Simonović 2, Mulalić, Miller-McIntyre), Koper Primorska 10:25 (Hodžić 4, Lazić 3, Luković, Barič, Gibbs).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 17, Koper Primorska 23.

* Pet osebnih: /.